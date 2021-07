Di mattoncini Lego ne abbiamo visti tanti: dai modellini ispirati alle supercar, passando per le auto d'epoca. Ora è il turno del Volkswagen T2 Camper Van.

Quest’ultimo set di mattoncini riproduce l’omonimo camper prodotto a partire della fine degli Anni '60 dal marchio tedesco e sostituisce la precedente versione di Volkswagen T1 della collezione Creator Expert in vendita dal 2011.

Set dedicato all'avventura

Il nuovo T2 ha diverse caratteristiche inedite rispetto al “vecchio” T1. Ora il camper è ancora più grande, con un nuovo colore azzurro, una porta scorrevole, un inedito design che evidenzia il caratteristico parabrezza anteriore Baywindow ed un frontale ridisegnato.

All’interno del T2 c’è uno sterzo funzionante e come un vero camper dispone di tutto quello che serve per vivere “on the road”: dagli armadietti apribili al frigorifero, fino al lavello e al fornello a gas con una teiera.

Non poteva mancare una citazione alle avventure estive. Infatti sono state incluse nel set le sedie pieghevoli, il tetto pop-top con tenda, la tavola da surf e il sedile posteriore che si trasforma in comoda seduta.

La casa danese dei mattoncini più famosi al mondo propone inoltre un set di adesivi, composto da decalcomanie retrò e una scelta targhe tedesche o statunitensi per personalizzare il proprio modellino.

“Siamo certi che la versione LEGO porterà molto divertimento sia alle persone che hanno avuto la fortuna di averne uno o di andarci in campeggio, sia a coloro che lo hanno sempre desiderato - ha detto il designer di Lego Sven Franic -. Anche se il Volkswagen Camper è già presente nella nostra collezione di auto LEGO, quest'ultima versione porterà ancora più soddisfazioni ai costruttori LEGO".

In arrivo entro l'estate

Il Volkswagen T2 Camper Van sarà messo in vendita a partire dal 1 agosto 2021 sul sito Lego e negli store ad un prezzo di 159,99 euro, mentre arriverà in altri negozi selezionati di giocattoli a partire da gennaio 2022.