Ha scatenato centinaia di commenti sui social la notizia delle curiose Fiat 500 trasformate in triciclo dall’azienda tedesca Ellenrieder, che ha aperto addirittura una filiale apposita per questo tipo di interventi, chiamata Ellenator. Il motivo per cui in Germania si fanno queste trasformazioni è che lì il Codice della Strada consente ai sedicenni di guidare veicoli a tre ruote con potenza limitata.

Ed è proprio qui che sta la ratio degli interventi: offrire ai minorenni la possibilità di muoversi con vetture che per scocca e dotazione di sicurezza siano paragonabili alle normali auto in commercio da cui derivano, ma che siano omologate come tricicli e con prestazioni ridotte. Molto ridotte. E se a ben vedere non sono esattamente dei tricicli non conta: in Germania si può fare.

Non solo 500

Ora, per gli interessati (o semplicemente i curiosi), è giusto dire che la Ellenator non trasforma in veicoli a tre ruote solo le Fiat 500. In realtà, a quanto pare, porta avanti questi interventi su numerosi modelli. Meglio però, per ovvi motivi, che siano dotati di motore e trazione anteriore. A quel punto, infatti, "basta" smontare il retrotreno, montare le ruote affiancate al centro con un particolare schema sospensivo e chiudere i passaruota posteriori.

Tutta l’operazione, nel caso della Fiat 500, ha un costo superiore ai 5.000 euro e anche su modelli di pari categoria, o poco più grandi, non si discosta di molto. A questo, però, si deve aggiungere l’acquisto della vettura vera e propria, che Ellenator si appresterà soltanto a modificare.

Ci sono tutte le marche

L’azienda tedesca ha realizzato numerose conversioni sulla base di modelli del gruppo Volkswagen: Skoda Fabia, Seat Ibiza o VW Polo sono state tra le più gettonate. Ma non sono mancati anche esperimenti più fantasiosi.

Tra questi, anche un’incredibile BMW Serie 7 (di cui a Monaco stanno sviluppando, seriamente, la nuova generazione) realizzata sempre da Ellenator. In questo caso, trattandosi di un’auto con trazione integrale, la trasformazione è stata di gran lunga più complessa. Ma ci si chiede quale sedicenne abbia davvero voglia di andare in giro con un ammiraglia di tale calibro con non più di 20 cavalli. Questa soglia di potenza, e una velocità massima non superiore agli 80 km/h, sono infatti d'obbligo affinché i mezzi siano omologati anche per i sedicenni con la sola patente A1.