Audi Q4 e-tron e la Q4 Sportback e-tron ampliano la propria gamma con l’introduzione rispettivamente della 45 quattro, versione a trazione integrale che si posiziona sotto la 50 già sul mercato, e la 40, il modello con maggiore autonomia per il SUV coupé elettrico tedesco.

Entrambi gli allestimenti saranno disponibili da ora per i pre-ordini e come tutti i modelli della gamma Q4 e-tron sono certificati come prodotti a emissioni zero.

Oltre 500km di autonomia

La Audi Q4 e-tron Sportback 40 è in grado di percorrere fino a 534 km (secondo il ciclo WLTP) con una ricarica elettrica, dato che la rende la versione in grado di offrire la massima autonomia tra tutte le auto full electric del marchio tedesco. Dal punto di vista prestazionale il motore elettrico che spinge sull'assale posteriore è in grado di erogare una potenza di 204 CV.

La 45 quattro ha un’autonomia dichiarata di 490 km (secondo il ciclo WLTP). La trazione è sulle quattro ruote grazie alla presenza di due motori elettrici che sviluppano una potenza combinata di 265 CV e consentono all’auto di accelerare da 0 a 100 in 6.9 secondi e di raggiungere una velocità massima, limitata elettronicamente, di 180 km/h.

Certificati ad emissioni zero di carbonio

I modelli Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron vengono prodotti con un processo a zero emissioni di carbonio, un risultato confermato dalla certificazione rilasciata dalla società indipendente di revisioni TÜV.

È stato riconosciuto che il marchio tedesco evita o riduce le emissioni attraverso l’uso di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili in tutti le fasi che compongono la realizzazione dell’auto, inclusa la produzione delle batterie.

Le emissioni inevitabili vengono invece compensate tramite crediti di carbonio che finanziano iniziative di sostenibilità e salvaguardia ambientale riconosciute a livello internazionale. Questi progetti permettono di raggiungere la piena neutralità di emissioni di carbonio sull’intero ciclo di vita dell’auto nel momento in cui questa viene ricaricata con elettricità proveniente da fonti rinnovabili.

Disponibilità immediata

I SUV elettrici compatti di casa Audi hanno un'autonomia adatta a percorrere anche lunghe distanze e, in caso di necessità, possono usufruire del sistema di ricarica rapida che è in grado fornire circa 130 chilometri (secondo il ciclo WLTP) di percorrenza in soli dieci minuti di sosta.

Le due versioni sono già ordinabili, con la Q4 Sportback 40 e-tron disponibile a partire da un prezzo di 49.500 euro e la Q4 45 e-tron quattro a partire da 50.900 euro, un gradino sotto la 50 a trazione integrale introdotta nei mesi scorsi.