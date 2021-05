A circa un mese dal debutto online l'Audi Q4 e-tron amplia la propria gamma introducendo la versione a trazione integrale, denominata 50 e-tron quattro. Si tratta per ora dell'unica Q4 con doppio motore, disponibile unicamente negli allestimenti più ricchi Business Advanced ed S Line edition.

Disponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo giugno, il SUV elettrico tedesco a trazione integrale avrà prezzi a partire da 62.100 euro.

La più potente

Come avviene per tutte le auto elettriche, l'Audi Q4 e-tron quattro ottiene la trazione integrale aggiungendo un motore sull'asse anteriore, per un totale di 299 CV e 460 Nm di coppia, per una velocità massima di 180 km/h (20 km/h in più rispetto alle versioni a trazione posteriore) e 0-100 in 6,2".

Ad alimentarli ci pensa la batteria agli ioni di litio da 82 kWh (valore nominale, l'effettivo è pari a 77 kWh) con autonomia dichiarata compresa tra 442 e 487 km, a seconda dell'allestimento e degli optional presenti. Le misure esterne rimangono inalterate, così come lo spazio interno e il volume di carico, da un minimo di 520 a un massimo di 1.490 litri.

Prezzi e allestimenti

L'Audi Q4 e-tron in allestimento Business Advanced offre di serie cerchi da 19", paraurti con disegno specifico, sistema MMI plus con navigatore, virtual cockpit, sistema di riconoscimenti dei segnali stradali, hotspot wifi, telecamera posteriore, cruise control adattivo, lane departure warning e sterzo progressivo. Dotazione replicata dall'allestimento S Line edition, che in più aggiunge estetica dedicata e cerchi in lega da 20".

I prezzi dell'Audi Q4 e-tron quattro