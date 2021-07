È passato ormai qualche mese dalla presentazione della nuova generazione della Mitsubishi Outlander, ma della sua versione ibrida plug-in non c'è ancora traccia. Attualmente quindi la Outlander phev è in vendita ancora con la vecchia generazione, destinata a durare ancora fino ai primi mesi del 2022, affiancata però dalla nuova generazione.

Nuova generazione anticipata con un primo teaser ufficiale che mostra la parte posteriore con la presa di ricarica, assieme al badge "Phev". Di date ufficiali della presentazione ancora non ce ne sono ma - secondo numerose indiscrezioni - arriverà entro la fine dell'anno con la commercializzazione (in Giappone) prevista per i primi mesi del 2022.

In Europa la nuova Mitsubishi Outlander ibrida plug-in arriverà in un secondo momento, probabilmente in parallelo con la versione endotermica.

Più potente, meno assetato

Mitsubishi non ha rivelato alcun dato tecnico riguardante il rinnovato SUV plug-in, limitandosi a dire che la cavalleria crescerà assieme alla capacità del pacco batterie. Giusto per rinfrescare la memoria l'attuale generazione della Outlander Phev monta il 2.4 benzina da 135 CV e 211 Nm di coppia, affiancato da 2 motori elettric: il primo accoppiato all'asse anteriore da 82 CV e 137 Nm di coppia, il secondo al posteriore da 95 CV e 195 Nm, per una potenza totale di sistema pari a 224 CV.

Il pacco batterie agli ioni di litio è da 13,8 kWh, per un'autonomia in modalità elettrica pari a circa 45 km, fino a una velocità massima di 135 km/h.

SUV ibrido 7 posti

Dati che quindi con la nuova generazione cresceranno, così come il numero di posti. A differenza della concorrenza infatti la Mitsubishi Outlander Phev non dovrà rinunciare alla configurazione 7 posti per via della presenza della parta elettrica, grazie alla nuova piattaforma.