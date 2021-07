I crossover e i SUV sono i più richiesti del mercato, ma esistono alternative per chi cerca un’auto compatta che sia in grado di muoversi in fuoristrada, soprattutto nel mondo dell’usato.

È il caso di questa BMW Z4 M Coupé del 2007 modificata in stile Safari in vendita su Bring A Trailer, un sito specializzato in auto classiche e vintage, a cui non solo sono state aggiunte sospensioni rialzate e pneumatici più spessi, ma tutta una serie di elementi specifici per il fuoristrada.

Look off-road

La prima modifica, e sicuramente anche la più particolare, che ha ricevuto la spider tedesca è il portellone posteriore personalizzato per ospitare due pneumatici di scorta che sporgono in pieno stile Safari.

I parafanghi sono stati allargati per ospitare degli pneumatici all-terrain Toyo Open Country A/T della misura 235/65 montati su cerchi Black Rhino da 17”. Completa la dotazione da fuoristrada la piastra paramotore aftermarket per proteggere gli organi meccanici.

Motore e interni di serie

Sotto il cofano la Z4 è equipaggiata con il motore BMW S54 a sei cilindri in linea in grado di erogare una potenza di 335 CV e una coppia di 355 Nm. I cavalli vengono scaricati sulle ruote posteriori grazie a una cambio manuale a sei marce e un differenziale a slittamento limitato.

La dotazione di serie degli interni comprende rivestimenti in pelle nera, un volante multifunzione a tre razze, il navigatore satellitare e il climatizzatore automatico.

Altre modifiche includono l’installazione di quattro fari Baja Design specifici per il fuoristrada sopra la calandra anteriore e una barra luminosa a led marchiata Aurora montata sul portapacchi nero. È presente anche un piccolo spoiler posteriore in fibra di carbonio.

Ora in vendita

Questa BMW si trova in vendita sul sito Bring A Trailer senza riserva e, attualmente, a sei giorni dalla fine dell’asta, ha ricevuto un’offerta massima di 15mila dollari (12.645 euro al cambio attuale).

L’auto ha percorso finora 241mila km, di cui circa 400 sono stati fatti del venditore che ha acquistato l’auto l’anno scorso. Secondo il controllo CarFAx l’auto ha subito un incidente nel 2009.