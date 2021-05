Le BMW degli Anni '80-90 continuano a essere decisamente popolari: non soltanto la Casa le cita e le onora in continuazione, affiancandole alle loro eredi moderne ad ogni nuovo lancio (come accaduto di recente con la iX3, soltanto per citarne una), ma anche la comunicazione non automobilistica e gli spot pubblicitari scelgono spesso le youngtimer di Monaco, confermando come il loro fascino non tramonti.

Alcuni modelli poi, dopo esser stati considerati per qualche tempo superati e a rischio rottamazione, sono di recente tornati ad attirare l'attenzione come affascinanti testimoni di un'epoca passata. E così come accade nella moda, dove ci sono cicli e tendenze che si ripropongono, allo stesso modo assistiamo a corsi e ricorsi nel mondo dell'automobile, dove oggi sembra che i 4 fari rotondi siano tornati ad essere più trendy che mai sulle berline medie, grandi e grandissime.

Aspirante classica offresi

Ma se le glorie imperiture come la Serie 3 E30, da molto tempo una delle preferite dai collezionisti e dai nostalgici, hanno rapidamente raggiunto quotazioni proibitive, ci sono altre auto leggermente più giovani e non meno accattivanti e divertenti che si trovano invece a prezzi non ancora esorbitanti, almeno rispetto ai contenuti.

Parliamo di auto usate con una ventina d'anni o poco meno, che in qualche caso non sono ancora passati sotto l'occhio vigile dei commercianti di auto d'epoca e che si trovano, appunto, come "semplici" usati. Quindi, da selezionare con attenzione, ricordando sempre che con una buona manutenzione l'affidabilità proverbiale delle auto bavaresi difficilmente tradisce. E che c'è una buona disponibilità di esemplari, se soltanto si ha la pazienza di guardare anche oltre i confini nazionali dove alcuni modelli hanno avuto una diffusione anche migliore.

Ecco, dunque, quali sono le 10 BMW da acquistare "prima che sia troppo tardi".