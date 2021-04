Gli ultimi mesi hanno visto arrivare sul mercato molte hypercar interessanti che un giorno potrebbero facilmente finire in quella lista di modelli che i più ricchi e appassionati vorranno assolutamente avere nel loro garage.

In questa lista, che i collezionisti dovrebbero guardare con molta attenzione, sono presenti modelli tanto costosi quanto raffinati e rari. Proprio per questo motivo non ci troverete vetture di serie, per quanto esclusive, come la Ferrari SF90 Stradale o modelli visti e rivisti come la Lamborgini Aventador SVJ.

Al contrario, ci sono hypercar a tiratura limitata che nella maggior parte dei casi sono così volute e desiderate da essere state tutte vendute prima dell'inizio della produzione vera e propria.