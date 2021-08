Linee estreme, fibra di carbonio a perdita d’occhio e un motore eccezionale. Le sole 10 unità prodotte dell’Apollo Intensa Emozione (conosciuta anche come “IE”) si affidano ad un motore con frazionamento più volte celebrato nelle ultime settimane: V12, rigorosamente aspirato.

Un mostro da 780 CV e 760 Nm di coppia, il cui urlo tocca i 9.000 giri. Numeri impressionanti proprio come il sound degli scarichi.

La melodia del V12

A concederci il piacere di ascoltare il sound della hypercar ci pensa la concessionaria statunitense Miller Motorcars, con un video interamente dedicato all’Apollo Intensa Emozione. Il filmato mostra ed evidenzia il “tuono” dei 12 cilindri, esaltato da un impianto di scarico modificato e realizzato dagli ingegneri della Casa tedesca (gli stessi “padri” della Gumpert Apollo).

Attenzione però, il motore non è il pari frazionamento e pari cilindrata firmato Ferrari. Come specificato dagli uomini di Maranello dopo una nostra prima errata interpretazione, ripresa da numerose testate internazionali, il V12 non ha DNA del Cavallino rampante ma è stato sviluppato dalla Apollo con l'italiana Autotecnica Motori, per poi essere ulteriormente raffinato grazie alla collaborazione con la tedesca HWA AG.

L’Intensa Emozione del video è ancora più rara. Si tratta infatti di uno dei 5 esemplari chiamati “Carbon Dragon”. Come si può intuire dal nome, la speciale Apollo è rivestita interamente in fibra di carbonio per contenere il peso in appena 1.250 kg.

Progettata per la pista

La potenza e il peso contenuto non sono caratteristiche fini a sé stesse. L’Apollo Intensa Emozione è una vera e propria “arma da pista” con un’aerodinamica sofisticata capace di generare fino a 1.350 kg di deportanza. L’impianto frenante carboceramico, invece, è firmato Brembo e ha dischi da 380x34 mm sia all’anteriore che al posteriore, mentre il cambio è un sequenziale a 6 rapporti.

Per gestire l’esuberanza del V12 ci sono tre modalità di guida (Normale, Bagnato e Pista) e la stessa Casa ha incluso nel prezzo di listino di 2,2 milioni di euro anche un corso di guida per sfruttare al massimo l’hypercar. Naturalmente i proprietari hanno potuto personalizzare ogni dettaglio dell’auto a partire dalla verniciatura e dal colore degli interni.