Ogni supercar ha la sua “voce” e c’è da dire che quella emessa da un motore V12 è sempre speciale. Un po’ perché i 12 cilindri (ormai a rischio di “estinzione” viste le stringenti normative in termini di emissioni) sono da sempre associati alle auto più potenti, un po’ perché ricordano le Formula 1 di inizio millennio.

In particolare, i ferraristi, quando leggono nella stessa frase “F1” e “V12” tornano con la mente alle Rosse dei primi Anni '90.

A proposito di Ferrari, la F50 è senza dubbio la più iconica delle hypercar di venticinque anni fa. Con un motore derivato proprio da una Formula 1, il sound è di quelli che scaldano il cuore degli appassionati.

Respira a pieni polmoni

Lo youtuber The TFJJ ha ripreso una F50 davvero speciale per le strade di Londra. L’esemplare in Argento Nurburgring è unico nel suo genere. Il proprietario, infatti, ha fatto rimuovere il catalizzatore per alzare la tonalità degli scarichi. In questo modo, la Ferrari può letteralmente urlare a squarciagola ad ogni colpo d’acceleratore.

Naturalmente, una supercar così insolita è in grado di attirare tanti curiosi. Nel video, infatti, si vedono tante persone interessate a seguire le accelerazioni della Ferrari. Lo youtuber è riuscito a salire anche a bordo per qualche video spettacolare dentro i tunnel londinesi avvolti dal sound dei 12 cilindri.

Una Rossa ricercata da molti

Il merito della melodia va anche al motore 4.7 V12 derivato dalla Ferrari 640 guidata da Nigel Mansell nella stagione 1989.

La F50, costruita in soli 349 esemplari, è stata l’erede diretta della F40, ovvero un modello che è considerato tra le “progenitrici” delle hypercar moderne.

L’F50 è un pezzo ricercatissimo nelle aste di tutto il mondo tanto che la sua valutazione si aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro ed è probabilmente destinata a salire nel corso degli anni.