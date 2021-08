Il motore 5 cilindri di Audi ne ha di primavere sulle spalle, eppure non smette mai di stupire. Non solo per il suo inconfondibile sound, ma anche per le prestazioni che sa regalare. Ultima testimonianza in questo senso è il record al Nurburgring - categoria berline compatte - della nuova Audi RS 3, che proprio dal 5 cilindri da 2,5 litri di cilindrata prende vita.

Un tempo che abbassa di 4,64" il precedente primato all'Inferno Verde, ottenuto con uno specialista assoluto del tracciato tedesco: Frank Stippler, che proprio al volante di un'Audi ha vinto nel 2012 la 24 Ore del Nurburgring.

Tutto di serie

Prima di tutto una precisazione: se vi state chiedendo perché l'auto è camuffata la risposta è semplice, il record infatti è stato ottenuto a giugno, quindi un mese prima rispetto alla presentazione ufficiale della nuova generazione di Audi RS 3.

Camuffatura particolare, a riportare l'ordine di accensione dei cilindri, a ricoprire una carrozzeria di serie e una meccanica senza particolari setup non disponibili sulla versione di in vendita. I cerchi calzano pneumatici semi slick Pirelli P Zero Trofeo R con pressione regolata ad hoc, disponibili come optional per chi la RS 3 la vorrà spremere a fondo in pista, mettendo il selettore delle modalità di guida in RS Performance.

Integrale cattivissima

Come detto il resto è tutto di serie: il 2.5 5 cilindri sprigiona 400 CV e 500 Nm di coppia, passati a tutte e 4 le ruote per uno 0-100 bruciato in 3,8" e velocità massima di 250 km/h, con la possibilità di portarla a 290 km/h optando per il pacchetto RS Dynamic.

Sulla nuova Audi RS 3 debutta poi l'RS Torque Splitter, sistema elettronico che sostituisce il precedente differenziale posteriore multidisco e permette di avere una distribuzione ottimale della coppia sul retrotreno. Si migliora così l'agilità riducendo il sottosterzo e - ma non è certo il caso del record al Nurburgring - si può anche dare vita al drift mode.

La nuova generazione di RS 3 arriverà nelle concessionarie a ottobre, sia in versione 5 porte sia con carrozzeria berlina 3 volumi (protagonista del record al Nurburgring) con prezzi di partenza rispettivamente di 60.900 e 64.000 euro.