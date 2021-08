Il ritorno degli incentivi statali è la parola d’ordine delle promozioni di agosto: lo sanno bene in Fiat, con varie promozioni di finanziamento Contributo Prezzo, ad esempio sulla 500L a benzina. Un tipo di finanziamento che già era presente, con alcune differenze: la rata sempre uguale, il pagamento a 180 giorni, e lo sconto di partenza in caso di rottamazione.

Nell’esempio la vettura proposta è la Fiat 500L Connect 1.4 95 CV Euro 6d Final, il cui listino viene ridotto da 20.500 a 16.500 euro, grazie al contributo Fiat e a quello statale, in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2010 e di proprietà da almeno 12 mesi.

Accedendo al finanziamento, ci sono ulteriori 2.000 euro di riduzione, partendo così da 14.500 euro. Non si versa anticipo, e si inizia il pagamento delle rate dopo 180 giorni: le rate mensili sono quindi 79, tutte da 248,50 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,82%), inclusi i 3,50 euro di spese di incasso rata.

Con le rate si copre l’intero importo: non ci sono quindi rata finale o limiti chilometrici, e al termine dei 7 anni la vettura è vostra. Se si acquista online, poi, c’è un voucher aggiuntivo di 500 euro.

Vantaggi

Il finanziamento unisce una serie di proposte classiche di Fiat, piuttosto diverse rispetto alla concorrenza: tra i vantaggi l’anticipo zero e il pagamento nel 2022, il forte sconto sul listino, che può aumentare acquistando online, e l’assenza di maxi rate. Una formula perfetta per chi tiene l’auto per lungo tempo, dilazionando la spesa nel corso dei 7 anni.

Svantaggi

Il tasso di interesse non è tra i più vantaggiosi, tenendo conto della durata del finanziamento che è piuttosto lunga. Qualche spesa in più va messa in considerazione per oneri finanziari e dotazioni delle vetture proposte. Attenzione, perché il modello è di fine serie.

In sintesi