Archiviato il debutto, per ora solo online, della nuova NX Lexus si concentra ora sul lancio di tante novità da qui al 2025, con l'intera gamma pronta a ricevere più o meno "pesanti" aggiornamenti. Tra le protagoniste ci sarà la Lexus RX, il SUV grande del brand giapponese protagonista di un restyling nel 2019 e per il quale il 2022 sarà l'anno della nuova generazione.

A dirlo è Automotive News con un articolo nel quale riassume tutti i modelli che verranno presentati da Lexus nei prossimi anni, comprese 2 auto elettriche che seguiranno la Lexus UX 300e, primo modello emissioni zero del brand. Ma torniamo alla Lexus RX.

Più green, più facile

Basato sulla Global Luxury Platform del brand la nuova Lexus RX sarà mossa sia da classici motori benzina, non disponibili in Europa ma dedicati unicamente al mercato USA (dove la RX è il SUV Lexus più venduto), sia con powertrain ibridi. Attualmente a comporre l'offerta c'è il solo 3.5 V6 da 230 CV unito alla trasmissione CVT e alla trazione integrale, ma con la nuova generazione l'offerta potrebbe ampliarsi e accogliere - per la prima volta - un'unità ibrida plug-in.

Proprio come avvenuto con la nuova generazione di Lexus NX, la prima "alla spina" del brand giapponese, nonché prima a ospitare il nuovo sistema di infotainment. Sistema che sbarcherà anche a bordo della nuova Lexus RX, per la quale il monitor touch da 14" della nuova NX potrebbe rappresentare l'opzione più piccola, mentre per le versioni più ricche potrebbe esserci uno schermo ancora più grande.

La prova della Lexus RX 2020

Hardware e software completamente nuovi, per una potenza nettamente maggiore, nuove e inedite funzioni e l'abbandono del trackpad centrale per adottare comandi vocali evoluti.

Tutte le altre

Come scritto all'inizio la nuova Lexus RX sarà solo una delle novità che il brand di lusso giapponese lancerà da qui al 2025: l'ammiraglia LS sarà protagonista di un restyling tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, mentre nel 2023 sarà il turno della Lexus UX.

La Lexus ES è stata appena rinnovata e sarà tutta nuova nel 2025 e le sportive Lexus RC ed LC avranno il loro restyling rispettivamente nel 2024 e nel 2025.