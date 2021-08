La nuova BMW Serie 7 sarà svelata in anteprima mondiale al prossimo Salone di Monaco, in programma tra il 7-12 settembre. Si tratterà però solamente di una concept ma, come capitato per BMW i4 e altri prototipi degli ultimi anni, le forme dovrebbero essere quelle della versione definitiva, in arrivo nel corso del 2022.

Avremo così la risposta alla madre di tutte le domande: la nuova ammiraglia bavarese avrà o meno il maxi doppio rene? Se da un lato le misure ben generose della berlina potrebbero far propendere per il "si", dall'altra le foto spia che pubblichiamo sembrano suggerire un "ni".

Ma non è l'unico elemento interessante delle immagini scattate nei pressi di Monaco di Baviera.

Nuovo design per i fari

Dalle foto infatti sembra che le luci anteriori della nuova BMW Serie 7 saranno divise in due sezioni, una sopra l'altra, entrambe molto sottili. Una nuova soluzione estetica che abbiamo visto anche sulla BMW X8, maxi SUV coupé in arrivo nei prossimi mesi.

Nuovo disegno anche per le luci posteriori: il muletto fotografato infatti lascia intravvedere 2 sottili "lame" rosse che sconfinano in parte sulla fiancata.

La BMW Serie 7 elettrica

La BMW Serie 7 oggetto delle foto spia era equipaggiato con motore termico, ma sappiamo che è in fase di sviluppo anche una variante ad alimentazione completamente elettrica dell'ammiraglia bavarese, con lo stesso design della versione “tradizionale” e pronta a competere con la Mercedes EQS.

Tutte le declinazioni della nuova Serie 7 saranno basate una una piattaforma completamente nuova, un’architettura modulare che è stata utilizzata anche per la iX, la nuova ammiraglia elettrica presentata di recente dal marchio tedesco.

Versione M e disponibilità

Per quanto riguarda le motorizzazioni è certo che il V12 che equipaggia attualmente il modello più potente BMW M760Li xDrive non sarà più presente nella nuova generazione, per la quale sarà la versione a batteria a rappresentare la versione più potente della gamma. Per lei si parla di due motori elettrici per un totale di 670 CV.

Indiscrezioni per le quali ci aspettiamo risposte in occasione del Salone di Monaco 2021.