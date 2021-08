BMW ha iniziato da alcuni mesi i test sulla nuova Serie 2 Active Tourer. Il nuovo modello conserverà l’impostazione ibrida della precedente generazione, ma con una forte iniezione di potenza. La Casa dell’Elica, infatti, starebbe preparando l’Active Tourer più potente di sempre con una potenza di oltre 270 CV.

Ibrida plug-in, ma non solo

Naturalmente, la BMW più potente della gamma sarà ibrida plug-in, proprio come la 225xe attualmente in produzione. Quest’ultima eroga 224 CV grazie all’azione combinata di un 1.5 3 cilindri e di un motore elettrico, il tutto orchestrato da un cambio automatico a 6 rapporti.

Secondo BMW Blog, sono in programma diversi cambiamenti interessanti. Il nuovo powertrain ibrido dovrebbe toccare i 273 CV e affidarsi ad un cambio automatico a 8 marce. La 225xe consente un’autonomia di oltre 50 km col solo motore elettrico e per questo motivo ci aspettiamo qualche miglioramento dal nuovo modello.

Sempre stando ai rumors, al lancio la Serie 2 verrebbe proposta in quattro configurazioni. Dovremmo avere, quindi, la 218i a benzina da 156 CV e le mild hybrid a benzina 220i (181 CV) e 223i (203 CV). In listino resterà una sola versione diesel, la 218d da 150 CV.

Il debutto si avvicina

I collaudi sembrano essere arrivati già ad un buon punto visto che le foto spia mettono in evidenza i fari le forme pressoché definitive della monovolume bavarese. Le proporzioni della nuova BMW Serie 2 Active Tourer dovrebbero essere più sportive con una linea del cofano più bassa e uno spoiler posteriore più accentuato.

Gli scatti mostrano un frontale largo, ma senza l’enorme calandra a doppio rene tipica della Serie 4. Il posteriore, invece, sembra più imponente grazie ai nuovi fari LED a sviluppo orizzontale.

In generale, la BMW dovrebbe crescere di dimensioni e avvicinarsi molto a quelle dell’attuale versione Gran Tourer (lunga 457 cm contro i 435 cm dell’Active Tourer). La Casa bavarese non ha fissato una data per la presentazione ufficiale, ma l’impressione è che il debutto possa arrivare entro la fine del 2021.