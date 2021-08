Non si tratta di un rendering e nemmeno di un restomod non ufficiale. Lamborghini ha davvero annunciato l’arrivo di una nuova Countach, senza lasciar filtrare però per il momento ulteriori informazioni. A distanza di 50 anni dalla presentazione del prototipo LP500, la Casa di Sant’Agata è pronta quindi a rispolverare uno dei nomi più iconici della sua storia.

Il mito rivive

Il video teaser di 20 secondi ripercorre velocemente il successo della Countach, il sogno proibito di tante generazioni di appassionati d’auto. Il filmato termina con un’auto ripresa da lontano, ma che ricorda nelle forme il modello da cui riprende il nome.

Come se non bastasse, Lamborghini ha creato una pagina web dedicata esclusivamente alla Countach. In questa sezione c’è l’immagine di una Lamborghini avvolta in un telo pronta per essere definitivamente scoperta.

A questo punto sono aperte tantissime ipotesi, ma a quanto pare occorrerà aspettare ancora un po' per vedere svelato ufficialmente di cosa si tratterà.

Le ipotesi per il motore

I dubbi riguardano anche il motore dato che l’Aventador Ultimae è stata presentata come l’ultima “Lambo” alimentata con un V12 non elettrificato.

Siamo sicuri che la Casa abbia mantenuto la sua parola, ma a questo punto si aprono due possibili scenari. La Countach potrebbe montare un’evoluzione del V10 della Huracan oppure lo stesso powertrain ibrido V12 della Sian.

Una cosa almeno sembra certa da questo teaser: a giudicare dalla foto, la Countach del 21esimo secolo non avrà il gigantesco alettone. È probabile, quindi, che il design sia ripreso direttamente dalla prima generazione nata nel 1971. Per ingannare l'attesa, intanto, si può ripassare la storia del modello considerato il progenitore delle supercar moderne.