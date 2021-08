Poche auto al mondo sono così iconiche come la Porsche 911. E poche altre hanno un numero di appassionati così ampio come la sportiva della Cavallina. Un modello capace di suscitare un indescrivibile numero di emozioni e protagonista di uno speciale e dettagliatissimo documentario che - siamo sicuri - farà la gioia di chi la 911 ce l'ha tatuata nel cuore.

Un'ora di video infarcito di informazioni probabilmente conosciute da molti, ma certamente ci sono piccole o grandi curiosità che anche l'appassionato più devoto non conosce. Dall'arrivo degli stampi nella linea di produzione ai primi chilometri su strada, ogni singolo aspetto dalla produzione della Porsche 911 è raccontato con dovizia di particolari.

Sempre la stessa casa

Come raccontato nel documentario firmato firmato WELT Documentary e pubblicato su YouTube, la Porsche 911 è sempre e solamente stata assemblata nella storia fabbrica di Zuffenhausen a Stoccarda. Una storia nata nel 1963 e proseguita nel corso degli anni, col traguardo del milione di unità prodotte raggiunto (e superato) nel 2017.

Ma in quel di Zuffenhausen non nasce solo la 911: al suo fianco infatti vedono la luce anche le altre 2 sportive di Porsche: le 718 Cayman e Boxer. Una fabbrica dedicata alle Porsche con 2 porte (con e senza tetto) con le 2 posti a motore centrale che avanzano a una velocità di 2 metri al minuto.

In totale il numero massimo di auto prodotte in un giorno è di 250, impiegando un totale di 3.000 persone "sparse" su una superficie di 728.434 metri quadrati.

Un po' di storia

Nel documentario non si parla unicamente di presente: della Porsche 911 infatti vengono anche raccontati aneddoti del passato, come il nome originale che avrebbe dovuto essere 901 e solo in un secondo momento divenne quello che tutti conosciamo a causa di una diatriba con Peugeot.

C'è spazio anche per il restauro di Porsche d'epoca, con centinaia di modelli in attesa di passare tra le sapienti mani degli specialisti e tempi di lavoro che a volte richiedono anni.

Dal passato al futuro, con un veloce sguardo al centro di design della Porsche, dove le nuove 911 prendono vita e cercano di mantenere inalterati alcuni tratti salienti, diversificandosi per altri aspetti. E se le varie generazioni di 911 vi sembrano davvero l'una uguale all'altra, forse questo documentario vi farà cambiare idea.