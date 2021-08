Se la Kia XCeed rappresenta la più recente proposta di crossover compatta della Casa coreana, la versione 1.6 GDi ibrida plug-in può usufruire nel mese di agosto degli incentivi statali che possono portare lo sconto complessivo fino a 10.000 euro.

Per ottenere lo sconto più alto, oltre alle disposizioni di legge per l’ottenimento dell’Ecobonus, è necessaria la permuta o la rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da almeno tre mesi.

Partendo da un listino di 37.750 euro per una Kia XCeed 1.6 GDi 141 CV PHEV DCT, il totale degli sconti porta il prezzo iniziale a 29.350 euro, oppure a 27.750 euro sottoscrivendo il finanziamento Scelta Kia Special.

Dopo il versamento di 8.600 euro, si pagano poi 35 rate mensili da 199 euro (TAN 5,96%, TAEG 7,27%); la rata finale ammonta a 17.365 euro.

Ci sono alcune assicurazioni facoltative che si possono aggiungere alla rata; in più Kia fornisce già i consueti 7 anni di garanzia, e Kia UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe.

Vantaggi

Lo sconto iniziale di 10.000 euro consente di abbassare notevolmente il prezzo iniziale; anche la rata inferiore ai 200 euro è sicuramente sostenibile. Potrebbe essere conveniente aggiungere alcune delle assicurazioni proposte, di solito a costi vantaggiosi, nella rata mensile, mentre sono senz’altro buoni vantaggi i 7 anni di garanzia e di traffico dati offerti da Kia.

Svantaggi

L’offerta sulla XCeed va calcolata bene considerando anche i costi e gli oneri finanziari. E’ necessaria la rottamazione per ottenere l'Ecobonus, quindi l’anticipo di 8.600 euro non sarà compensabile con una permuta; inoltre l’offerta non è cumulabile con altre iniziative in corso.

In sintesi