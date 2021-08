Cercando tra le auto dalla rata più bassa nel mese di agosto, non si può fare a meno di guardare le offerte di Dacia, se non altro perché è a listino la nuova Dacia Sandero Streeway nella versione base Access 1.0 SCe 65 CV, che costa ufficialmente poco meno di 9.000 euro.

Dacia propone uno sconto iniziale, che porta il prezzo di partenza a 8.550 euro; con un anticipo di 2.400 euro, le rate mensili che seguono sono 36 da 89,78 euro (TAN 5,25%, TAEG 8,40%), che corrispondono circa a 3 euro al giorno. La rata finale ammonta a 4.706 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Il modello è veramente alla base della gamma, con allestimento spartano e pochissimi accessori; ci sono però la firma luminosa a LED, e soprattutto la frenata di emergenza automatica AEBS. In più, il finanziamento include alcuni servizi aggiuntivi: finanziamento protetto e Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio e 1 anno di Driver Insurance.

Vantaggi

Considerata la categoria della nuova Sandero, alla fine l’offerta di tre euro al giorno è sicuramente interessante: difficile trovare qualcosa di simile nel mercato, con in più la frenata automatica e alcuni servizi aggiuntivi offerti da Dacia.

Svantaggi

E’ proprio la Sandero alla base della gamma, e non è la Stepway dalla carrozzeria più simile a una crossover: scegliete questo tipo di offerta proprio se desiderate spendere il minimo.

In sintesi