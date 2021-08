La saga di Fast and Furious è appena giunta al nono capitolo uscito da poche settimane anche nei cinema italiani.

Sappiamo già che il franchise proseguirà con altri due film e, secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, Fast and Furious 10 è già in programma per il 7 aprile 2023.

Addio a The Rock

Il decimo episodio verrà diretto ancora una volta da Justin Lin, regista di ben cinque capitoli della serie tra cui anche il nono. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2022, ma non sono ancora stati svelati i dettagli della trama o le ambientazioni.

È certo, comunque, che non rivedremo Dwayne “The Rock” Johnson visti gli screzi di lunga data con Vin Diesel. Lo stesso ex campione WWE aveva annunciato che non avrebbe più recitato nei film. “Auguro il meglio al team per i successi di Fast 10 e Fast 11 e per tutti i film che realizzano senza di me”, le parole di Johnson.

È probabile, invece, che rivedremo Jason Statham. Dopo una breve apparizione in F9, il suo alter ego Deckard Shaw potrebbe riapparire negli ultimi due episodi.

Si parla anche di un ritorno di Gal Gadot, già apparsa in Fast & Furious 6. Il suo personaggio Gisele è morto in quel film, ma già in passato il team creativo ha “riportato in vita” dei protagonisti scomparsi. Basta pensare al caso di Han, tragicamente coinvolto in un incidente durante Tokyo Drift.

Pronto il gran finale

Riguardo alla trama, c’è chi crede che i due film saranno narrativamente collegati. È possibile che ci sia un’unica storia divisa in due capitoli, un po’ come fatto, ad esempio, per la saga degli Avengers. Non è escluso, quindi, un ritorno dei “villain” John Cena e Charlize Theron.

Nel parco auto non dovrebbe mancare un nuova evoluzione della Dodge Charger di Dom Toretto.

Intanto Fast & Furious 9 (e le sue folli scene di inseguimenti e incidenti) sta raccogliendo numeri da record in tutto il mondo. Al momento, il nono capitolo sta facendo segnare incassi di 680 milioni di dollari nel mondo (circa 580 milioni di euro), di cui buona parte provenienti da cinema extra-USA.