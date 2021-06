Si scrive “Fast and Furious”, si legge “Dodge Charger”. La muscle car americana è l’icona della saga sin dal primo film. Guidata da Dom Toretto, il personaggio rappresentato da Vin Diesel, la Dodge ha conquistato il pubblico con impennate, accelerazioni brucianti e uno stile davvero aggressivo.

Film dopo film, la Charger è stata sistematicamente distrutta in vari incidenti e in Fast and Furious 9 si presenta rinnovata (anche nel prezzo).

Una Dodge da record

Per capire che ruolo avrà la Charger nel corso del film, dovremo aspettare l’uscita al cinema prevista per il 18 agosto. Quello che sappiamo però è che l’esemplare guidato da Vin Diesel è costato un milione di dollari (circa 850 mila euro al cambio attuale).

Dennis McCarthy, il preparatore di altre auto celebri della saga, è stato supportato dal tuner americano SpeedKore per sviluppare una nuova versione della muscle car. La Dodge si caratterizza per un kit carrozzeria interamente in fibra di carbonio e ancora più largo rispetto ai precedenti. Il modello è derivato dalla Hellraiser, la speciale elaborazione della Charger ad opera di SpeedKore svelata al SEMA Show del 2019.

Motore centrale (forse)

In alcune riprese del trailer e in altri video spia che girano sul web si nota il gigantesco motore installato nei sedili posteriori. Esso ricorda molto il 6.2 V8 Hellcat, il propulsore montato dalle Challenger e Charger attuali e più estreme. Tuttavia, conoscendo i “trucchi” di Hollywood, è probabile che il motore sia finto e che quello vero sia nella classica posizione anteriore.

Oltre all’immancabile Charger, nei trailer si sono già viste altre supercar come una Shelby Mustang GT350, una Bentley Continental GT, una Bugatti Veyron e una Rolls-Royce Wraith. Non resta che attendere l’uscita al cinema per vedere le ultime spettacolari peripezie di Toretto e la sua banda.