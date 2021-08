Quando a lungo può durare un’auto? Per quanto sia una domanda semplice, la risposta non è assolutamente scontata. Una manutenzione regolare aiuta a prevenire i guasti, ma non può escludere del tutto problemi gravi a chilometraggi più o meno avanzati.

Esistono, però, casi eccezionali come quello di un’Honda CRX di un entusiasta proprietario americano che ha percorso oltre un milione di chilometri.

Perfettamente conservata

La Honda di cui vi parliamo è stata immatricolata nel 1991 ed è stata esposta nel concessionario Honda di Tampa, in Florida. Sul parabrezza vengono mostrati con orgoglio tutte le miglia percorse: 1.002.473, ovvero 1.613.323 km. Una cifra incredibile che equivale a due viaggi di andata e ritorno tra la Terra e la Luna.

Nonostante i 30 anni di età e i chilometri percorsi, la CRX è in splendida forma. Il proprietario ha ripristinato la verniciatura della carrozzeria circa 8 anni fa, mentre per il resto la dotazione è completamente originale. Se non fosse per il milione e mezzo di chilometri mostrati dal quadro strumenti, potrebbe essere scambiata per un modello praticamente nuovo.

Tutto originale

L’abitacolo della Honda è perfettamente intatto ed è stato pulito regolarmente dal proprietario. Anche il motore non sembra aver risentito del peso degli anni. Da nuovo, il 1.6 a 4 cilindri erogava 106 CV e 132 Nm di coppia. Il tutto abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti (ancora originale).

Insomma, questa CRX è un esempio di come non sia necessario cambiare l’auto solo per una questione di chilometraggio. Con una cura costante (e un po’ di fortuna che permette di evitare guasti seri), un modello può durare davvero a lungo. Tra l’altro il proprietario (giustamente) non ha alcuna intenzione di vendere la sua CRX ancora in splendide condizioni.