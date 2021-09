L’Audi RS 3 si prepara a tornare in pista. Non tanto per i track days dei “comuni mortali”, ma per partecipare alle competizioni ufficiali in tutto il mondo, tra cui il mondiale FIA WTCR. Ecco, quindi, la seconda generazione della RS 3 LMS basata sulla nuova super sportiva tedesca.

Supercar da competizione

La prima generazione della LMS ha esordito nel 2016 in Nord e Sud America, Europa, Asia e Australia. Grazie a questo modello realizzato da Audi Sport, i team hanno collezionato complessivamente oltre 300 vittorie e 55 campionati vinti. L’Audi, infatti, partecipa a circa 30 campionati in tutto il mondo e compete regolarmente con le vetture elaborate da 14 costruttori nella categoria TCR.

La nuova Audi RS 3 LMS nasce dalla versione Sedan ed è caratterizzata da un kit aerodinamico aggressivo con splitter e minigonne da vera auto da corsa. La supercar è fornita ad ogni team nella colorazione Daytona Gray e con un abitacolo fortemente modificato rispetto al modello di serie. A bordo, infatti, troviamo sedili con cinture di sicurezza a sei punti, pedaliera regolabile e un’apertura nel tetto per facilitare i soccorsi in caso d’incidente.

In pista con Honda, Hyundai, Cupra e non solo

La RS 3 da corsa è concepita per essere facilmente personalizzabile da ogni team con nuove soluzioni aerodinamiche ed estetiche. Si possono anche richiedere luci supplementari per le gare endurance, un ABS più sofisticato e un dispositivo per facilitare il rifornimento veloce di carburante.

L’Audi è offerta ai team al prezzo di 137.500 euro (tasse escluse) e le prime consegne avveranno entro la fine dell’anno. L’auto è già stata omologata ed è quindi pronta a scendere in pista.

Quali sono le avversarie? Nella coppa del mondo turismo (il WTCR), uno dei campionati più famosi di questa categoria, sono presenti anche Hyundai Elantra N (una delle quali guidata dall’esperto ex pilota di Formula 1 Gabriele Tarquini), Honda Civic Type R, Cupra Leon e Lynk & Co 03.