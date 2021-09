Quale che sia il risultato finale, le auto artigianali non possono che destare curiosità, anche (e a volte soprattutto) se imperfette.

È il caso di questo prototipo "fatto in casa", ora in vendita, ispirato alle auto da corsa Mercedes-Benz Sauber C8, C9 e C11 degli anni '80 e '90. Il risultato finale è un esemplare bizzarro con motore centrale V8 Chevrolet e porte ad ali di gabbiano.

Ispirazione corsaiola

Il venditore si è preso la briga di soprannominare l'auto AMG C8 GTR 2011, nonostante - per usare un eufemismo - non abbia molte somiglianze con i modelli della Casa di Stoccarda. Questa realizzazione artigianale reinterpreta, in maniera "particolare", alcuni stilemi delle auto classiche da competizione, a partire dal profilo che ha linee in picchiata verso la zona anteriore, dagli enormi parafanghi carenati che inglobano le ruote e da un look al posteriore simile a quello di una Corvette.

L’auto si caratterizza esteticamente per il motore posizionato centralmente, come nelle migliori auto da corsa, ben visibile dall’esterno grazie alla protezione bombata trasparente e per la presenza di un piccolo spoiler sulla coda.

Motore "made in USA"

Sotto il cofano è montato un V8 Chevrolet con carburatore Edelbrock alimentato da un serbatoio da 95 litri, assieme a una pompa dell’acqua ad alto flusso e a un sistema di accensione GM HEI. Il cambio è manuale a quattro marce e l'auto è equipaggiata con una coppia di silenziatori Cherry Bomb con terminali cromati e può contare sulla potenza di un impianto frenante con quattro freni a disco.

All’interno è installata la strumentazione marchiata Autometer nel cruscotto in fibra di carbonio, un materiale che si ritrova anche nelle finiture del volante e del pomello del cambio. Nonostante l’aspetto a dir poco essenziale, l’abitacolo dispone di alcuni servizi quali il sistema di riscaldamento, l’impianto stereo Bluetooth e il climatizzatore.

Omologata per l'uso stradale

Il venditore ha messo in vendita il suo prototipo artigianale ispirato a Mercedes-Benz ad una cifra di 75mila dollari (63.600 euro al cambio attuale), ma non sono escluse possibilità di scambi, qualora qualcuno fosse interessato.

Viene assicurato che l’auto è omologata Oltreoceano per la circolazione su strada e le foto la mostrano targata. Di certo non si tratta di un mezzo che verrà ricordato per la sua grazia, ma l'impegno e la passione messi dal proprietario in questo progetto restano comunque apprezzabili.