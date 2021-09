Nel mese di settembre, Dacia propone offerte interessanti sulla gamma Duster: in particolare, per la versione GPL, la Casa indica la possibilità di acquistare la vettura con 5 euro al giorno per tre anni. Vediamo come funziona la promozione, che ha ora cambiato nome: da Simply Dacia si chiama ora PlusValore Dacia.

Una Dacia Duster Comfort 4x2 TCe 100 CV GPL ha un prezzo scontato di 16.050 euro, escluse IPT e PFU. Dopo un anticipo di 4.100 euro, le rate mensili sono 36 da 149,41 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,93%), che corrispondono appunto a circa 5 euro al giorno.

Al termine, la maxi rata è di 9.487,50 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Nella rata sono inclusi alcuni servizi: Finanziamento Protetto e Pack Service con 3 anni di furto e incendio e 1 anno di Driver Insurance.

Da segnalare i servizi web offerti dalla Casa, anche per la richiesta di informazioni e preventivi, compresa la valutazione rapida dell’usato in meno di tre minuti.

Vantaggi

Le offerte sulle Dacia sono sempre piuttosto interessanti, grazie ai bassi importi del listino iniziale, ma anche alle politiche particolarmente attente al risparmio. In questo caso, al di là dell’indicazione dei 5 euro al giorno, è da notare la rata di circa 150 euro al mese, e il valore sostenibile dell’anticipo, che può essere sostituito da una permuta.

Svantaggi

La versione della Duster proposta non è quella di accesso, la Essential, ma quella immediatamente successiva, il cui listino è di circa 16.800 euro: per versioni più accessoriate o rifinite, occorre preventivare qualcosa in più. Attenzione anche agli oneri finanziari.

In sintesi