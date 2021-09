Per le versioni full-hybrid o mild-hybrid non si sono mai fermati gli ecoincentivi rottamazione: ne è un esempio la Mazda2 con il 1.5 Skyactiv-G M-Hybrid, che per tutto il mese di settembre può essere acquistata con 4.000 euro di sconto, rottamando un veicolo di oltre 10 anni dalla prima immatricolazione.

Per la Mazda2 Evolve da 90 CV, la promozione Summer Bonus e il finanziamento Mazda Advantage consentono di abbassare il listino da 18.300 a 14.300 euro, compreso lo sconto statale; nei costi sono anche compresi due tagliandi in omaggio.

Versando un anticipo di 3.000 euro, le rate mensili sono poi 36 da 168,27 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,90%), con rata finale di 7.320 euro; il limite massimo chilometrico per questi importi è 15.000 km l’anno, e occorre versare 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. A richiesta, c’è anche la possibilità di aggiungere alcune assicurazioni.

Vantaggi

Con lo sconto rottamazione, Mazda propone un prezzo di partenza vantaggioso, considerando la moderna tecnologia della Mazda2 ibrida. Le rate sono inferiori ai 179 euro, e anche l’anticipo di 3.000 euro è abbastanza contenuto. In più sono da aggiungere i tagliandi in omaggio, oltre alla possibilità di aggiungere alcune assicurazioni pagando le rate mensili, dilazionando i costi.

Svantaggi

Per accedere all’offerta, è necessaria una vettura decennale da rottamare; sono poi da calcolare gli oneri finanziari, e gli eventuali accessori in più rispetto nell’allestimento Evolve, che è comunque già abbastanza completo. Attenzione anche agli aggiornamenti annuali del modello.

In sintesi