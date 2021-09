Il sound e il coinvolgimento sonoro sono una delle chiavi per il piacere di guida nelle supercar.

Soprattutto con l’elettrificazione dietro l’angolo, le Case stanno investendo molte risorse per trovare la giusta tonalità per le proprie sportive. Un esempio è la Lamborghini Urus pronta a rinnovarsi nel design e nella “voce”.

Uno studio di registrazione

Un prototipo di Urus è stato pizzicato dallo youtuber Varryx che ha ripreso alcune fasi di test vicino al quartier generale di Sant’Agata Bolognese. L’auto è priva di ogni mimetizzazione, ma ciò che cattura davvero l’attenzione è la strana attrezzatura montata sul portellone. Qui si vedono due microfoni puntati direttamente sugli aggressivi quattro terminali di scarico.

È interessante notare anche come il guidatore a bordo della Urus rallenti proprio in corrispondenza dello youtuber, probabilmente per nascondere anche la minima nota del sound. A giudicare dal video, comunque, sembra che anche questa Urus fosse equipaggiata con un motore V8. Niente V10 o V12, quindi, ma un 8 cilindri un po’ più cupo di quello attualmente in vendita.

Al lavoro sulla Urus EVO?

Perché Lamborghini sta facendo test sul sound del motore? La Casa potrebbe essere al lavoro su un nuovo impianto di scarico oppure potrebbe raccogliere dati per l’omologazione della Urus EVO. Oppure ancora potrebbe trattarsi di una registrazione audio per un possibile video ufficiale.

Difficile a dirsi. Sta di fatto che il restyling del super SUV (la Urus EVO, appunto) sembra ormai dietro l’angolo. Già negli scorsi mesi erano stati avvistati vari prototipi, anche sul circuito del Nurburgring.

Le novità estetiche riguarderanno qualche aggiornamento alla linea del paraurti e dei fari, mentre all’interno troveremo nuovi rivestimenti e colorazioni. A livello di motorizzazione, è più che probabile la conferma del 4.0 V8 biturbo da 650 CV. C’è chi parla anche di una versione ibrida plug-in da 820 CV. Ne sapremo di più entro fine 2021.