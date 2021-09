Chi compra una Dacia Duster di solito apprezza il SUV romeno per la sua praticità e il prezzo, al punto di non volerla cambiare per nulla al mondo, neanche se è un amante delle auto sportive.

Oggi però i proprietari di Duster che sognano le auto da pista hanno una possibilità in più per unire queste due passioni: parliamo del kit di modifica e allargamento carrozzeria che Prior-Design annuncia essere disponibile al prezzo di 2.999 euro.

Look da pista per le Duster dal 2013 in poi

La notizia, oltre al prezzo tutto sommato contenuto, sta nel fatto che questa volta il tuner tedesco non si limita a immaginare una Dacia Duster esagerata come aveva fatto meno di un anno fa con questo tuning virtuale, ma realizzerà davvero il kit che vedete nella foto ufficiali di presentazione.

La nuova proposta di Prior-Design per la Duster si chiama semplicemente "Widebody Aero Kit" ed e già ordinabile per il montaggio su tutte le Duster prodotte dal 2013 in poi, ovvero prima serie restyling e seconda serie.

Cinque pezzi separati o kit completo da 2.999 euro

Il kit si compone di cinque pezzi separati che includono spoiler anteriore, passaruota allargati, bandelle laterali, diffusore di coda e spoiler sul lunotto. Il pacchetto completo è venduto a un prezzo di 2.999 euro (montaggio escluso) e anche se i singoli sembrano acquistabili separatamente, al momento sul sito è disponibile solo lo spoiler di coda da 299 euro.

Le parti da fissare alla carrozzeria della Dacia Duster per renderla davvero esagerata cono realizzati in vetroresina Dura-Flex che viene definita "flessibile, resistente e di facile verniciatura". Quello che invece non fa parte del pacchetto davvero estremo mostrato sulla Duster di Prior-Design è il doppio scarico posteriore con terminali maggiorati, i grandi cerchi in lega con pneumatici speciali e l'assetto ribassato per renderla "rasoterra".

L'elaboratore tedesco con sede a Kamp-Lintfort non fa cenno invece a eventuali elaborazioni di motore per la Dacia Duster, ma chi fosse interessato può sempre provare a fare una richiesta speciale a Prior-Design.