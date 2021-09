La Maserati Grecale è una delle novità auto più attese del 2021, ed è facile capire il perché. Si tratta di un SUV, ha il logo del Tridente sulla carrozzeria, promette prestazioni di assuluto livello (anche grazie, pare, al V6 Nettuno della MC20) e come piattaforma ha la Giorgio dell'Alfa Romeo Stelvio.

Un modello strategico per Maserati, ad ampliare verso il basso (unicamente come misure) la propria gamma, del quale conosciamo oggi la data del debutto assoluto: 16 novembre. Come palcoscenico non ci sarà Modena bensì Milano.

Un annuncio arrivato, come ormai sempre più spesso accade, tramite un post su Instagram che si limita a mostrare data e luogo della presentazione, assieme a un'esplosione di colori.

Maserati Grecale, le motorizzazioni

Nemmeno 2 mesi quindi e finalmente conosceremo ogni dettaglio della Maserati Grecale, protagonista di numerose foto spia pubblicate negli scorsi mesi - grazie alle quali abbiamo potuto dare anche una sbirciatina all'abitacolo - che non hanno però mai risposto alla madre di tutte le domande: quali motori monterà la Grecale?

Di ufficiale non si sa ancora nulla ma, guardando al resto della gamma e rifacendoci a rumors molto affidabili, il nuovo SUV medio del Tridente aprirà l'offerta con i 2.0 mild hybrid ripresi dalle sorelle Levante e Ghibli. A variare potrebbero essere le potenze, con cavallerie quindi inferiori ai 330 CV di SUV e berlina, con trazione integrale o anche solo posteriore.

Elettrificazione dunque, affiancata sicuramente da motorizzazioni benzina mentre rimane il dubbio sul diesel, ormai sempre meno amato dalle amministrazioni locali e di conseguenza dai clienti. Al top della gamma dovrebbe posizionarsi la Maserati Grecale Trofeo, a riprendere il badge già utilizzato dalle sorelle maggiori, senza il V8 preferendo il più compatto e leggero V6 di 3 litri della Maserati MC20.

Il motore Nettuno sul SUV del Tridente potrebbe ricevere qualche modifica, specialmente per quanto riguarda la potenza (che sulla coupé tocca i 630 CV), fermandosi intorno poco sotto quota 600.

Poi l'elettrica

La vera grande novità per quanto riguarda i motori sarà però rappresentata dalla Maserati Grecale Folgore, il sub brand che per la Casa identifica i modelli 100% elettrici. Nel futuro della Grecale c'è infatti anche una versione a emissioni zero il cui arrivo è previsto nel corso del 2022.