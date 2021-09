Il SUV Honda più grande presente nel listino italiano è la CR-V. Nella gamma americana c’è, invece, la Passport che si rinnova con l’aggiunta di una versione da fuoristrada. Ecco, quindi, la Trailsport Rugged Roads Project, una sorta di concept che mette in mostra tutte le capacità e gli accessori per l’off-road della Passport per il Model Year 2022 disponibile esclusivamente negli USA.

Così è preparata per l’off-road

L’Honda Passport è definito dagli americani come un “SUV medio”, anche se le dimensioni sono piuttosto generose. Si parla di una lunghezza di 4,84 m, una larghezza di 2 metri e un’altezza di 1,82 metri. La Trailsport (un allestimento che verrà abbinato anche ad altri modelli americani di Honda) è più larga di 1 cm e ha un’estetica improntata al fuoristrada.

Protezioni extra per la carrozzeria, dettagli neri e pneumatici all-terrain 245/60 R18 Firestone Destination A/T2 su cerchi in lega neri da 18”: così la Passport comunica ancora più aggressività senza rinunciare a tocchi moderni come gli affilati fari LED anteriori e posteriori e alla praticità del box portatutto o della ruota di scorta a vista. E non mancano i badge arancioni Trailsport sulla calandra e sul portellone.

Personalizzati anche gli interni con sedili, volante e pannelli delle portiere che presentano finiture a contrasto arancioni.

Come ci si aspetta da un fuoristrada, la Passport Trailsport è equipaggiata con la trazione integrale e varie modalità di guida per gestire al meglio la trazione nei terreni più accidentati. Sotto al cofano c’è un 3.5 V6 a benzina da 284 CV e 355 Nm di coppia abbinato ad una trasmissione automatica a 9 rapporti.

Il ritorno al fuoristrada

Dai fuoristrada ai SUV. E ritorno. Sembra essere questo il trend degli ultimi mesi che sta coinvolgendo tante Case in tutto il mondo.

Lentamente, i SUV, nati negli anni ’90 mettendo insieme la praticità di una monovolume o station wagon con l’aspetto duro e puro da fuoristrada, stanno tornando ad assumere caratteristiche e aspetto da modelli pronti per l’off-road e il cambiamento è partito dagli Stati Uniti.

Certo, non stiamo ancora parlando di fuoristrada veri e propri come Ford Bronco, Jeep Wrangler o Land Rover Defender, ma questi modelli promettono prestazioni migliori lontano dall’asfalto rispetto ai classici SUV.

Prima della Honda, è stato il Caso di Ford che ha presentato le Expedition ed Explorer Timberline oppure di Toyota con la RAV4 Adventure. Quest’ultima è in arrivo anche in Italia nei primi mesi del 2022. Chissà se la moda continuerà anche nel nostro Paese e in Europa.