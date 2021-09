Mazzanti Automobili - lo ricordiamo - è una piccola realtà italiana attiva nella produzione di supercar, realizzate letteralmente su misura, tramite un processo di sviluppo e personalizzazione dedicato, in pochissimi esemplari all’anno.

L’azienda ha annunciato che il modello Evantra, presentato per la prima volta nel 2013 al Top Marques di Monaco, sarà aggiornato prossimamente con una nuova versione, che verrà chiamata Pura.

Più estrema rispetto alla Evantra "normale"

La scelta del nome italiano per la prossima auto in arrivo del costruttore di Pontedera non è casuale, ma racchiude in sé un insieme di significati che comprendono i concetti di esclusività, potenza ed emozione che il marchio cerca di trasmettere con le proprie creazioni.

I bozzetti sembrano rivelare un’aerodinamica affinata ulteriormente rispetto all’originale modello Evantra dove si nota una presa d’aria frontale ridisegnata e sfoghi sul cofano di dimensioni maggiori, oltre alla presenza di un alettone posteriore che copra quasi tutta la larghezza della carrozzeria.

Secondo il fondatore della Casa toscana e responsabile del progetto della nuova hypercar italiana, Luca Mazzanti, il veicolo sarà “puro, agile e potente” per soddisfare i clienti con un piacere di guida senza compromessi.

Supercar da 751 CV di potenza

L’attuale Evantra è una coupé 2 posti equipaggiata con un motore V8 da 7 litri aspirato di origine americana in grado di erogare una potenza di 751 CV a 7500 giri/min e una coppia massima di 860 NM a 5000 giri/min.

Il propulsore è montato in posizione centrale, ha un rapporto di compressione di 11:1, sistema di lubrificazione a carter secco, valvole e bielle in titanio ed è gestito da un cambio semi-automatico a sei rapporti, che può essere disponibile in configurazione completamente automatica o sequenziale.

Hypercar in arrivo entro fine 2021

Questi numeri consentono alla supercar un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e di raggiungere una velocità massima di 360 km/h, scaricando la cavalleria sul solo asse posteriore.

A quanto riferito dalla pagina Facebook di Mazzanti Automobili non si dovrà attendere molto per questa nuova versione, infatti la nuova hypercar della gamma Evantra verrà lanciata entro la fine dell’anno.