Volkswagen T-Roc restyling, le foto spia della R-Line

Sono passati più di tre anni dal lancio italiano della Volkswagen T-Roc e, fedele ai ritmi che scandiscono il ciclico rinnovamento delle auto moderne, il SUV compatto tedesco si prepara a far debuttare il restyling. destinato a durare altri tre anni.

Da alcuni mesi, infatti, la T-Roc continua a farsi vedere su strada con una serie di muletti della versione restyling che macinano chilometri. Una nuova serie di foto ci mostra ora il prototipo della T-Roc restyling in allestimento R-Line, quello più sportiveggiante e rifinito.

Fari, mascherina e paraurti modificati

L'esemplare di pre serie della T-Roc R-Line, impegnato in una serie di test sull'impianto frenante, ha ormai poche mascherature e svela ancora meglio i dettagli del restyling.

Ecco quindi evidenziato il nuovo disegno dei fari anteriori, della griglia frontale e delle sottostanti prese d'aria, oltre a un paraurti posteriore sagomato in modo inedito per ospitare i terminali di scarico in un diffusore ribassato rifinito in nero lucido.

Conferme per i motori a benzina e diesel

Non sono invece attese grandi modifiche al reparto motori che dovrebbe riproporre anche su Volkswagen T-Roc restyling i motori a benzina TSI e diesel TDI, sempre abbinati a cambio manuale 6 marce o automatico 7 marce DSG.

Ricordiamo che oggi la gamma motorizzazioni di T-Roc è composta dalle versioni a benzina 1.0 TSI 110 CV, 1.5 TSI 150 CV e 2.0 TSI 300 CV, quest'ultima riservata alla sola T-Roc R. La T-Roc con motore diesel è invece la 2.0 TDI con due livelli di potenza, 115 e 150 CV. Per la T-Roc Cabriolet ci sono esclusivamente i motori 1.0 e 1.5 TSI.

Ancora qualche mese di attesa

Le date di arrivo sul mercato di Volkswagen T-Roc restyling non sono ancora state ufficializzate, ma alcune indiscrezioni parlano di un arrivo in concessionaria nella primavera del 2022, con la potente T-Roc R restyling attesa per l'autunno del prossimo anno.