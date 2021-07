Lanciata ormai 4 anni fa, la Volkswagen T-Roc verrà presto rinnovata. Le nostre spie hanno pizzicato un prototipo della versione restyling che sembra ormai pronto per una presentazione imminente.

A giudicare dalle immagini, Volkswagen non ha in programma grandi stravolgimenti e confermerà le forme di uno dei suoi modelli di maggior successo.

Le due anime

I fotografi hanno immortalato due modelli di T-Roc. Il primo appare piuttosto basico con protezioni in plastica e cerchi in acciaio, mentre il secondo è l’allestimento R-Line. In entrambi, comunque, si nota la calandra leggermente ridisegnata e i fari a LED di forma diversa rispetto al modello attuale. Anche i fari posteriori sono differenti e sembrano avere un look più moderno.

I cambiamenti sono ancora più evidenti nella R-Line. L’allestimento più sportivo della T-Roc riprende diversi elementi dalla T-Roc R, la variante più potente della gamma. Ad esempio, i fendinebbia hanno uno stile simile alla R, mentre nel paraurti posteriore si vede un diffusore più aggressivo coi finti terminali di scarico squadrati.

Prima arriva la T-Roc R

Sulla T-Roc restyling non abbiamo dettagli ufficiali. Gli ultimi report ci dicono che la T-Roc e la T-Roc R-Line arriveranno nelle concessionarie nell’estate 2022. Entro fine anno, invece, dovremmo vedere già il restyling della T-Roc R da 300 CV. Non sappiamo se anche la T-Roc Cabriolet introdotta nel 2020 riceverà un rinnovamento nei prossimi mesi.

Come motorizzazioni della Volkswagen, ci aspettiamo una conferma del 1.0 da 110 CV e del 1.5 da 150 CV. Da capire se verranno mantenute anche le versioni a diesel da 116 e 150 CV o se la gamma si amplierà con l’introduzione di nuove unità mild hybrid o ibride plug-in.