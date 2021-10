Se doveste partire per un luogo inospitale come l'Artico, con che mezzo di trasporto vi muovereste? Probabilmente l'aereo o magari una nave, l'auto già sarebbe una scelta improbabile. Ma se proprio doveste andarci in macchina, probabilmente prendereste o un camper, o un mezzo affidabile e dotato in fuoristrada. O quantomeno, non certo una Ferrari, tantomeno d'epoca.

Ebbene, Brian Whalen ha fatto esattamente il ragionamento opposto: ha pensato che la sua Ferrari 308 GTSi del 1982 fosse la macchina più adatta per partire e fare un viaggio fino all'Artico. D'altro canto, il suo nickname su Instagram è letteralmente "Brian Scelte Discutibili".

La storia del viaggio

Brian Whalen è diventato proprietario della Ferrari d'epoca in questione a un'asta online nel 2019. La 308 GTSi è di per sé un modello dall'alto potenziale economico, ma questa aveva già 80.000 km sul contachilometri ed è immatricolata 1982, cioè la prima versione ad iniezione ma ancora con due valvole per cilindro. E' la più economica della "gamma" oggi, e avendo già percorso molti chilometri, Brian ha pensato di farne altri.

Whalen affittava una casa da un amico nei primi giorni della pandemia, ma quando questo si trasferì nuovamente, Brian scelse di preparare la sua Ferrari e vivere in strada viaggiando per un po'.

Brian racconta così l'inizio del tutto:

Inizialmente doveva essere solo da settembre dello scorso anno fino alle vacanze natalizie, ma poi come tutti sappiamo la situazione mondiale non è migliorata... e quindi ho prolungato il viaggio. Ora sono al Banff National Park in Alberta, Canada, e non mi sarei mai aspettato di rimanere in viaggio per così tanto ma... beh, eccomi qui.

Dopo aver viaggiato parecchio, a suo dire non aveva idea di come finire la sua epopea così duratura. E così ha pensato a Prudhoe Bay: si trova alla fine della Dalton Highway, negli Stati Uniti sopra il Circolo Polare Artico, e serve a rifornire i lavoratori di petrolio del luogo. Le sue 414 miglia (666 km) sono per lo più non asfaltate, e solitamente si intravedono solo grandi camion su questa strada - spesso mentre viaggiano ad alta velocità.

In linea di massima una Ferrari 308 standard non è adatta a questo genere di cose, quindi è stata dotata di cerchioni da rally e gomme Pirelli K4 Gravel, anche loro da rally. Bagagli e due ruote di scorta sono legati al portapacchi sul cofano posteriore, e la grande antenna è per la radio CB così da poter comunicare coi camionisti. E con questo era tutto pronto per partire.

I camionisti l'hanno presa molto sul ridere, dice Brian:

Ho ricevuto qualche messaggio divertente, qualcuno mi ha chiesto se ero qui a caccia di caribù con una Ferrari. Però la maggior parte semplicemente si chiedeva "L'ho visto davvero? Ho appena visto una Ferrari qui nel bel mezzo dell'Alaska?".

Whalen ha guidato per circa 1.000 miglia (1.600 km) nel corso di due giorni e mezzo, facendo andata e ritorno da Prudhoe Bay. Si è trattato di un viaggio lungo e complesso, molto teso, ma intanto la Ferrari ultraquarantenne ce l'ha fatta.

In effetti, se non fosse per una prima sosta imprevista per sostituire la chinghia dell'alternatore che cigolava, la 308 GTSi non ha presentato alcun problema. Il terreno accidentato sembrava aver causato altri piccoli danni alla vettura, che ha iniziato a fare rumori strani, ma una volta tornati sul liscio asfalto sono scomparsi.

Sulla Dalton non ci sono molte stazioni di servizio e Brian ha dovuto fare il pieno con una tanica, per poi viaggiare a una media di circa 55 km/h, ma ciononostante i consumi non sono stati ridotti granché. Ad ogni modo, ripetiamolo: è una Ferrari GTSi del 1982 con quasi 100.000 km, e il solo fatto di esser riuscita nell'impresa rende tutto più spettacolare.