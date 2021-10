Il sistema ibrido più classico di Toyota è quello che prevede la ricarica solo mediante il motore termico, il cosiddetto full-hybrid: questo viene premiato dagli ecoincentivi statali attuali, per cui per il mese di ottobre ci sono sconti interessanti sulla popolare media della Casa giapponese, la Corolla Hybrid.

In particolare, la Toyota Corolla 1.8 Hybrid Active, dal listino di 28.150 euro, può costare 22.150 euro, ossia 7.000 euro di meno, grazie al WeHybrid Bonus Toyota e all’incentivo statale, con la rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 6 e immatricolato prima del 1 gennaio 2011.

Attenzione, però: i fondi possono finire, per cui Toyota offre comunque uno sconto, purché la vettura venga immatricolata entro il 31 dicembre, e con permuta o rottamazione di un veicolo posseduto da almeno 5 mesi; in questo caso, il prezzo è di 23.650 euro.

Per il resto, il finanziamento prevede un anticipo di 5.870 euro, 47 rate mensili da 198,60 euro e un valore futuro garantito di 9.967,50 euro, da pagare solo se si terrà la vettura. A richiesta sono disponibili alcuni servizi, come garanzia e manutenzione estese, oppure varie forme di assicurazioni.

Vantaggi

L’accesso agli ecoincentivi permette uno sconto sul listino piuttosto consistente, ma in ogni caso il contributo di Toyota è piuttosto alto, anche in assenza di fondi. Questo consente, sulla Corolla Hybrid di esempio, di tenere comunque bassa la rata mensile, inferiore a 200 euro per quattro anni.

Svantaggi

L’anticipo di 5.870 euro non è bassissimo, soprattutto senza una permuta; attenzione anche agli oneri finanziari. Per questa offerta è necessaria in ogni caso una vettura da rottamare, o dare in permuta.

In sintesi