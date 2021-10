Ricordate il servizio dedicato alla gestione e alla vendita dell'usato PSA? Spoticar. Adesso Stellantis lo estende anche alla parte italo-americana del gruppo (quella FCA, per intenderci), creando una struttura unica responsabile di tutto il patrimonio delle vetture di seconda mano.

Spoticar usa un approccio simile a quello adottato per la vendita di veicoli nuovi, con gli stessi processi, la possibilità di scegliere tra varie formule di acquisto e con venditori dedicati che hanno ricevuto una formazione specifica.

Controlli severi e 12 mesi di garanzia

Per ogni auto Spoticar certifica il chilometraggio, prima grande incognita di fronte ad ogni vettura che è già stata posseduta da uno o più proprietari. Poi avvia una procedura che analizza lo stato di 100 componenti, per valutare la sicurezza, l’usura meccanica, la carrozzeria e gli standard di emissioni.

Una volta superati i controlli, ogni vettura viene dotata di una garanzia di 12 mesi o 15.000 km che include anche il soccorso stradale con veicolo sostitutivo in caso di panne, rientro presso la propria abitazione o copertura delle spese sostenute per eventuale soggiorno in albergo. Questo, per tutte le auto che abbiano fino a dieci anni di età.

Dieci giorni per la restituzione

Chiunque acquisti una vettura rivolgendosi a Spoticar, inoltre, può avvalersi della formula “soddisfatto o rimborsato” e può restituire l’auto entro 10 giorni lavorativi dalla consegna e decidere se scegliere un altro modello o se farsi restituire i soldi dell’acquisto.

Naturalmente, esattamente come accade per le auto nuove, Stellantis consente anche l'accesso ad acquisti (anche online) rateizzati con varie forme di finanziamento, incluse formule a tasso zero e altre a mini rata o a rata posticipata fino a 90 giorni.