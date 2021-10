Rolls-Royce è da sempre un marchio che fa del lusso estremo e dell’opulenza le sue caratteristiche distintive. Non è la prima volta che la Casa britannica realizza accessori esclusivi per i facoltosi proprietari delle proprie auto, ma siamo sicuri che molti metterebbero volentieri l’oggetto in questione sulla scrivania di casa.

Si chiama Cellarette, è una cassa su misura in grado di ospitare sigari e whisky, realizzata con materiali pregiati come pelle, legno, alluminio e con un prezzo, tenetevi forte, paragonabile a quello di una compatta premium. Vi serviranno infatti 40.570 sterline (47.900 euro al cambio attuale), tasse escluse, per regalarvi questo piccolo sfizio.

Dettagli di pregio

La cifra necessaria per possedere l’ultima aggiunta della Connoisseur’s Collection di Rolls-Royce sembra un po’ esagerata, ma guardandola meglio bisogna riconoscere che la scatola è un qualcosa di unico.

È realizzata in alluminio lucidato, il quale è avvolto dalla pregiata pelle Rolls-Royce Havana e presenta persino un'impiallacciatura a poro aperto Obsidian Ayous sul suo vassoio da portata espandibile con la scritta a intarsio "Spirit of Ecstasy".

Ci sono anche un accendino e un taglia-sigari

All'apertura della Cellarette, una luce soffusa emette un caldo bagliore, mentre vengono presentati un portabottiglie da whisky impreziosito dalle iniziali “RR”, rivestito in pelle Armagnac, e bicchieri low ball soffiati a mano.

Anche il contenitore per sigari compatto e cilindrico impressiona per le sue dimensioni e per le finiture interne in legno di cedro spagnolo. Inoltre, tenuti magneticamente alle due estremità ci sono un accendino e un taglia-sigari, realizzati dall'azienda francese specializzata in oggetti di lusso S.T. Dupont.

Possibilità di personalizzazione

Non era stato specificato in precedenza, ma la cifra a cui viene venduta la Cellarette è in realtà il suo prezzo di partenza. I clienti possono chiedere infatti a Rolls-Royce di personalizzare la scatola secondo i propri desideri.

È difficile immaginare quanto possano costare queste richieste "su misura", ma sicuramente per i possessori di auto come la Phantom o la Dawn non sarà di certo un problema aggiungere uno zero in più al conto finale.