Manca ormai poco al debutto ufficiale della nuova Ferrari Icona, previsto per le Finali Mondiali 2021 organizzate dalla Casa di Maranello dal 16 al 22 novembre prossimo sul tracciato del Mugello.

Una serie di foto spia mostra alcuni particolari inediti nella zona posteriore della nuova hypecar in edizione limitata, sviluppata esclusivamente per clienti speciali e collezionisti del marchio.

Tributo a un mito

Tra gli elementi più evidenti si nota l’impianto di scarico con uscite centrali, i cui tubi sono coperti da un’ampia camuffatura, ma dalle immagini sembrano avere un diametro di grandi dimensioni. I gruppi ottici posteriori hanno una forma stretta e slanciata simile a quella della 296 GTB, lo spoiler è integrato nella coda e l’auto è equipaggiata con cerchi in lega a cinque razze dalla misura importante.

Le indiscrezioni suggeriscono che la nuova Ferrari Icona avrà una serie di richiami estetici alla 330 P4, l’auto da corsa con la quale la scuderia del Cavallino vinse il titolo mondiale nella categoria sportprototipi nel 1967. Il motore dovrebbe essere il V12 da 6,5 litri preso in prestito dal modello 812 Competizione, in grado di sviluppare 830 CV di potenza e 692 Nm di coppia, rivisto per avere prestazioni ancora superiori.

Sarà l'ultima non elettrificata?

La prossima hypercar della Casa modenese sarà equipaggiata con un tradizionale motore termico benzina e potrebbe essere una delle ultime auto del brand a non prevedere alcuna forma di elettrificazione. Per quanto riguarda la carrozzeria, dovrebbe essere utilizzata la stessa della LaFerrari Aperta, un ulteriore richiamo alla P4 da competizione nella sua variante barchetta.

I modelli Monza SP1 e SP2 sono stati gli ultimi realizzati nell'ambito del programma Icona, dei quali si contano meno di 500 esemplari prodotti. Per la Ferrari in arrivo si ipotizza un prezzo di vendita compreso tra i 2,1 e i 2,5 milioni di euro e pare che l'azienda stia già raccogliendo i primi ordini mostrando l'auto in anteprima ad alcuni dei suoi clienti più fedeli.