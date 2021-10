Un’auto fortunata, la Dacia Sandero: la versione da non molto rinnovata è al vertice delle vendite in Europa, grazie al prezzo competitivo in rapporto a quanto offerto.

Dacia, quindi, ha recentemente rinnovato le offerte di ottobre, con proposte che riguardano l’intera gamma Sandero: ad esempio, puntando sulla versione stradale Streetway -non la più alta Stepway- in allestimento Essential, e con motorizzazione a GPL.

La nuova Dacia Sandero Streetway Essential 1.0 TCe ECO-G, che non è alla base della gamma, viene a costare 11.400 euro già scontati; con un anticipo di 2.900 euro, si versano 36 rate mensili da 119,16 euro (TAN 5,25%; TAEG 7,58%), che ammontano a circa 4 euro al giorno, ma con 3 euro di spese di incasso mensili.

Al termine, il valore futuro garantito è di 6.439,50 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

La prima cosa che si nota è il prezzo iniziale della Dacia Sandero: anche nella versione recentemente rinnovata, e resa più moderna in molti dettagli, il listino iniziale parte da 9.050 euro per la versione base Access, sicuramente meno rifinita e accessoriata, ma per la più completa Essential siamo intorno ai 10.250 euro.

In questo esempio, la versione a GPL, con i suoi vantaggi economici ed ecologici, costa qualcosa in più, ma, tenendo bassi anticipo e rate, la spesa rimane sicuramente sostenibile e concorrenziale, e non c’è bisogno di rottamazione. Nell’esempio di Dacia sono anche compresi alcuni servizi.

Svantaggi

Su importi così bassi, possono incidere parecchio, in proporzione, gli oneri finanziari o le spese fisse, come l’apertura pratica o i costi di incasso rata. Il costo iniziale può essere più alto dell’esempio in caso di aggiunta di accessori sulle vetture in offerta.

In sintesi