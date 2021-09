La Dacia Sandero concede il bis e dopo essere stata l'auto più venduta in Europa e luglio 2021 ripete il risultato nel mese di agosto.

Con 14.961 unità immatricolate nel Vecchio Continente, la Dacia Sandero supera ancora una volta la Volkswagen Golf che è seconda a quota 13.664 pezzi e la Toyota Yaris, terza con 12.594 immatricolazioni.

Sandero-Golf, i perché del sorpasso

Il consolidamento della prima posizione continentale conferma il successo di vendite della compatta rumena che mai aveva raggiunto simili risultati e negli anni passati non si avvicinava neppure ai numeri di Golf. La cinque porte tedesca, storico simbolo delle compatte europee, resta comunque prima nella classifica annuale da inizio 2021.

Una performance di questo tipo per Sandero non è facilissima da spiegare, ma potrebbe essere figlia di una serie di cause diverse. Da un lato c'è l'erosione delle vendite di Volkswagen Golf (-38% in agosto), schiacciata dal successo di SUV e crossover, dall'altro c'è l'arrivo della Dacia Sandero di terza generazione, ancora più evoluta.

Lo stile e le dotazioni di nuova Sandero sono evidentemente piaciute ai clienti europei che, tra l'altro, trovano nella versione Stepway un richiamo alla praticità dei SUV. Questo ha portato per la Sandero un +8% sulle vendite di agosto 2020. Complice del successo è sicuramente anche il listino prezzi molto concorrenziale di Sandero e il fatto che non ha motorizzazioni diesel in gamma, quelle che ha invece la Golf e che ad agosto per la prima volta vendono meno di elettriche e ibride plug-in.

Bene anche la Fiat 500, grazie all'elettrica

Nella classifica dei dieci modelli di auto più venduti in Europa ad agosto 2021 spicca anche la buona prestazione di Fiat 500 che grazie anche alla nuova variante elettrica raggiunge la sesta posizione con 10.966 unità vendute (+28% su agosto 2020).

Altri risultati positivi arrivano da Dacia Duster che è quarta in classifica e in crescita rispetto al 2020 e da Hyundai Tucson che con la nuova generazione si piazza al nono posto con 9.739 vetture immatricolate e un +36% sullo stesso mese dello scorso anno.

Top 10 Europa agosto 2021