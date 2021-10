Jeep non manca di proporre offerte interessanti su tutta la propria gamma: anche nel mese di ottobre, ad esempio, ci sono varie proposte sulle Renegade, sia con noleggio che con finanziamento.

Analizziamo un esempio sulla Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT Limited, quindi non l’ibrida a trazione integrale 4xe, ma la versione con motorizzazione a benzina, dal costo iniziale inferiore. Il listino di 27.050 euro, escluse IPT e PFU, può scendere fino a 22.850 euro senza necessità di rottamazione.

Con un anticipo di 7.850 euro, ci sono poi 48 rate mensili di 179 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,98%), che comprendono i 3,50 euro mensili di incasso; la rata finale, che è anche valore futuro garantito, ammonta a 10.440 euro, per un totale di 60.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Se si acquista la vettura online è disponibile un voucher Mopar del valore di ulteriori 500 euro.

Vantaggi

Tra le tante offerte sulle Jeep Renegade, questa proposta si fa notare per la rata mensile piuttosto bassa, ammontante a 179 euro, spese di incasso comprese. Interessante la tendenza delle Case a favorire l’acquisto online, con successivo ritiro in concessionaria, fornendo alcune agevolazioni: in questo caso, Jeep concede uno sconto ulteriore su prodotti Mopar, ma anche la possibilità di cambiare idea 14 giorni dopo la consegna.

Svantaggi

L’anticipo di 7.850 euro è piuttosto sostenuto, se non sostituito da una permuta, e in rapporto al basso importo della rata. E’ bene tenere conto delle spese in più, dagli oneri finanziari al costo di eventuali accessori. Il restyling arriverà nel 2022.

In sintesi