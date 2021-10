I camper sono veicoli che si prestano bene ad essere personalizzati secondo la volontà dei proprietari e non è la prima volta che vediamo mezzi di questo tipo subire trasformazioni radicali.

Avreste mai pensato che si potesse mettere una Suzuki Samurai tra una motrice e il rimorchio di un camper? È quello che sono stati in grado di fare su questo strano veicolo, ora in vendita a Fontana in California, ad un prezzo di 26.995 dollari (23mila euro al cambio attuale).

Veicolo decisamente particolare

Questo mezzo è basato su una motrice International 9200 del ’96 a cui è stato agganciato un rimorchio camper Artic Fox del 2004, davanti al quale il proprietario ha ricavato uno spazio per ospitare la propria Suzuki Samurai del 1988. Il rimorchio, al suo interno, offre diversi servizi, infatti è presente una cucina compresa di forno, un salotto, la zona letto, il bagno con wc ed è installato un generatore di bordo a propano.

Il design del camper non è certo dei più moderni, ma sembra funzionale a trasportare persone per lunghi viaggi. La motrice ha percorso quasi 1 milione di km ed è equipaggiata con un motore Cummins a gasolio. L’annuncio non specifica la tipologia di trasmissione adottata e, secondo il venditore, ci sarebbe un problema al sistema di aria condizionata.

Suzuki in vendita con il "pacchetto completo"

Chi ha necessità di competere lunghi viaggi a tappe e spostarsi, magari in fuoristrada, con un’auto leggera e agile, potrebbe sfruttare i vantaggi di questo veicolo dal look bizzarro. Una volta raggiunta la destinazione, la piccola Suzuki sarebbe perfetta per i brevi spostamenti, per poi essere caricata di nuovo sul mezzo fino alla successiva tappa.

L'annuncio di vendita comprende la motrice International 9200, il modello Samurai e il rimorchio camper. Secondo il marketplace di Facebook, questo mezzo personalizzato è in vendita da quattro settimane.