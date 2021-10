Un H2 trasformato in limousine è ancora un “vero” Hummer? Per rispondere alla domanda, un gruppo di ragazzi si è avventurato nelle foreste della Russia. Naturalmente, il video pubblicato su YouTube è in russo, ma non serve conoscere la lingua per capire l’esito del test. Ecco come se l’è cavata la “limousine per l’off-road”.

È ancora (quasi) inarrestabile

I 38 minuti di video raccontano l’insolita avventura a bordo dell’Hummer. Sulla carta, l’H2 dovrebbe aver mantenuto intatte le sue proprietà da fuoristrada. La trasformazione in limousine, infatti, ha riguardato esclusivamente l’aumento di passo e interni più lussuosi per ospitare feste private nei tour cittadini.

Trasmissione e motore, invece, sono rimasti identici. Anche le ruote all-terrain sono le stesse di un esemplare normale. In effetti, grazie alla trazione integrale e all’abbondante potenza erogata dal 6.2 V8 da 393 CV, l’Hummer si comporta molto bene sul fango.

Gli unici limiti incontrati riguardano l’esagerato raggio di sterzata e i dossi. A causa dell’enorme passo, anche i minimi dislivelli possono rappresentare una sfida insuperabile per la limousine. Nell’affrontare una leggera discesa, infatti, il sottoscocca dell’Hummer rimane incastrato bloccando completamente l’auto.

Soccorso d’eccezione

Niente paura, comunque. Per affrontare questa “scampagnata” l’Hummer è stato accompagnato da una serie di fuoristrada duri e puri. Tra questi ci sono l’immortale Lada Niva e l’iconica Toyota Land Cruiser, le quali intervengono prontamente per trainare l’H2 lontano dal pericolo.

Complessivamente, comunque, si può dire che la prova nel fuoristrada sia stata superata brillantemente. E chissà se in futuro vedremo anche un GMC Hummer EV limousine. L’erede del SUV, infatti, è totalmente elettrico e sulla carta ha prestazioni incredibili. Con una potenza superiore ai 1.100 CV, può scattare da 0 a 100 km/h in 3 secondi e può muoversi in diagonale e aumentare la propria altezza di 15 cm.