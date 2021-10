Un fenomeno fisico che ogni automobilista spera di non dover mai affrontare è quello dell'aquaplaning, ovvero il galleggiamento di uno o più pneumatici sul velo d'acqua che si può creare su una strada bagnata. Il rischio è quello di perdere il controllo della vettura e per evitarlo è bene moderare la velocità e utilizzare pneumatici adatti all'espulsione dell'acqua in eccesso tra asfalto e battistrada.

Ma quando l'auto in questione è una supercar, le cose si complicano ulteriormente. Gomme più larghe, peso ridotto e velocità superiori fanno dell'aquaplaning un nemico temibile e nascosto che si è sempre cercato di sconfiggere. Un aiuto in questo senso arriva dal sistema DAI dell'italiana Easyrain, il sensore virtuale predittivo che, montato sulla svizzera Picasso PS-01, promette di essere il primo sistema anti-aquaplaning installato su una supercar.

Un sensore virtuale per l'allerta rischio aquaplaning

Già il prototipo della Picasso PS-01, che nelle foto vedete impegnata nella prima uscita pubblica al Redbull Ring durante la Pirelli PZero experience, monta il DAI (Digital aquaplaning information) di Easyrain. Il sistema è in pratica un sensore virtuale predittivo che avvisa in maniera istantanea il conducente (con diversi alert nel quadro strumenti) della presenza di un possibile pericolo aquaplaning, in modo da ottimizzare velocità e sicurezza dell'auto.

Fotogallery: EasyRain DAI, il sensore virtuale contro l'aquaplaning

4 Foto

La tecnologia DAI si basa su algoritmi predittivi proprietari e non necessita di sensori fisici aggiuntivi, con in più la possibilità di condividere i dati attraverso un Cloud dedicato integrato con la rete 5G e le connessioni delle

Smart Cities.

La supercar svizzera in carbonio

Ricordiamo che la Picasso PS-01 è l'opera prima della svizzera Picasso Automotive, una supercar a tiratura limitata e di costruzione artigianale che sfoggia soluzioni ingegneristiche di alto livello: basti citare la fibra di carbonio utilizzata per il sotto telaio posteriore e la carrozzeria, oltre a un'aerodinamica sviluppata per schiacciare a terra la supercar con un carico verticale di una tonnellata.

Il motore V6 biturbo benzina da 600 CV è di origini italiane e il peso di appena 900 kg permettono alla Picasso PS-01 di avere un rapporto potenza/peso di 0,66 CV/kg (1,55 kg/CV).

Una collaborazione per la sicurezza e le prestazioni

Nel presentare la collaborazione con Picasso Automotive, il ceo e fondatore di Easyrain Giovanni Blandina dice:

"Un’occasione straordinaria per Easyrain. Il nostro DAI sarà installato per la prima volta su una supercar, la PS-01. Ringrazio Stefano, con cui condivido la stessa passione e il desiderio di fare innovazione. Il DAI migliora la sicurezza automotive, avvisando il conducente sul livello di pericolosità rilevato sul manto stradale bagnato. Quale migliore inizio per la nostra tecnologia integrata in una supercar dall’alto contenuto innovativo e dalle alte performance. L’installazione del DAI porterà risultati importanti per i prossimi lanci sul mercato dei nostri sistemi di sicurezza anti-aquaplaning. Sarà un percorso meraviglioso e sfidante. Saliamo a bordo del primo car maker! Non vediamo l’ora di cominciare, di mettere il sistema in azione, fornendo maggiore sicurezza durante la guida di questa fantastica supercar."

Da parte sua Stefano Picasso, fondatore e ceo di Picasso Automotive commenta così la collaborazione: