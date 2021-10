Cosa significa esattamente andare veloce? Dipende dal contesto. Se per un jet 300 km/h sono una velocità decisamente bassa, nel caso di un’auto stradale quel numero è alla portata di pochi mezzi.

Nel confrontare le prestazioni spesso ciò che fa la differenza è in quanto tempo si raggiunge quella velocità e nel caso di questa incredibile Dodge Viper da 3.352 CV bastano solo 400 metri per toccare i 322 km/h.

Sembra quasi un'auto di serie

In occasione dell’evento FL2k svoltosi dal 7 al 10 ottobre al Bradenton Motorsports Park, in Florida, i ragazzi del canale YouTube That Racing Channel hanno catturato l’auto in azione. La Dodge Viper modificata è stata svelata durante l’appuntamento dai preparatori di Nth Moto che l’hanno realizzata per un cliente che desiderava un mezzo ancora più veloce rispetto alla versione di serie.

A prima vista gli esterni sembrano identici agli originali, a parte per le gomme di sezione maggiorata e per un paracadute sul retro. Anche dentro l’abitacolo gli interni sono simili a quelli di produzione, nonostante l’introduzione di sedili sportivi racing dal peso contenuto e di un roll-bar completo. L'auto ha ancora il servosterzo, un impianto stereo potente e non hanno neppure tolto l'aria condizionata per rinfrescare gli interni.

Per fermarla serve il paracadute

La particolarità? Tirando il freno a mano non si bloccano le ruote posteriori, ma fuoriesce il paracadute. Quest’ultimo è assolutamente necessario per fermare l’auto perché i 3.352 CV gestiti da una trasmissione sequenziale fanno accelerare la Viper fino a velocità assurde a tempo di record.

La Dodge ha portato a casa la vittoria assoluta nella categoria Roll Race dell’evento impiegando solo 4,3 secondi nei 400 metri per raggiungere i 336 km/h. Per fare un confronto è il tempo necessario ad una nuova Chevrolet Camaro SS per arrivare a 97 km/h. Sorprendentemente l'auto è omologata per la strada, ma non vorremmo essere nei panni del proprietario a dover gestire una potenza del genere nella guida di tutti i giorni.