La Dodge Viper è una vera e propria icona automobilistica a stelle e strisce, il cui fascino risiede - oltre che nello stile - sicuramente nel motore, il V10 da 8 litri (portato poi a 8,3 litri) capace di erogare 507 CV. Una vera e propria opera d'arte endotermica, da tenere come una reliquia verrebbe da sottolineare.

Non è stato evidentemente il caso del blocco che Eric di I Do Cars ha comprato da uno spettatore del canale Youtube. Un motore con un cilindro difettoso, come raccontato inizialmente. Tutto qui? Nemmeno per idea.

La lista dei problemi

All'interno del video si può notare come i problemi non siano legati "semplicemente" al cilindro problematico: una bancata di cilindri non ha una guarnizione, tanto per cominciare; in secondo luogo, una volta messa in moto meccanicamente, si riescono a percepire rumori poco rassicuranti provenire dai pistoni e dalle valvole.

Una volta rimosso il collettore di aspirazione, Eric ha potuto dare uno sguardo più approfondito ai cilindri che, a ben vedere, presentano molti detriti metallici visibili. Anzi, uno di loro ha perfino una ragnatela all'interno.

Disastro servito

Tolti i coperchi delle valvole, le cose sono perfino peggiorate: uno dei pistoni è definitivamente rovinato. Un vero disastro, senza soluzione di continuità. Secondo Eric, chi ha messo mano al blocco motore precedentemente, ha rotto il bullone della manovella, sostituendolo con un elemento più piccolo, fresando poi il tutto per poter adattare al meglio il piccolo bullone sostitutivo.

Insomma, si tratta di un vero e proprio disastro: forse qualche componente sarà recuperabile certo, ma i giorni felici di questo motore sono definitivamente conclusi.