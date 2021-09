Quando si parla di auto della polizia, gli Stati Uniti non si risparmiano mai (in tutti i sensi). Nel parco auto delle forze dell’ordine statunitensi sono presenti SUV, come Ford Explorer e Chevrolet Tahoe, o la berlina sportiva Dodge Charger.

Il dipartimento di polizia dell’Arizona, però, ha deciso di fare di più acquistando due Dodge Challenger con motori V8 Hemi da 375 CV. Nonostante l’annuncio “trionfale”, la scelta d’investire soldi pubblici in questo modo non è stata molto gradita dai cittadini.

Supercar con fondi pubblici

Il caso riguarda la contea di Prescott Valley, la quale ha pubblicato un post specifico sulla propria pagina Facebook. Nel testo si legge di un fondo da 130 mila dollari (circa 110 mila euro) utilizzato per aggiungere alla flotta due Dodge Challenger R/T nuove di zecca.

Tuttavia, negli USA le Challenger hanno un costo di listino di circa 37 mila dollari (poco più di 30 mila euro) ed è probabile che una parte del fondo sia rimasta inutilizzata (fortunatamente).

Secondo il dipartimento di polizia di Prescott, le due supercar contribuiranno “aggressivamente” a ridurre i pericoli sulle strade. Non è chiaro come riusciranno a farlo, ma se non altro si tratta di due auto della polizia estremamente scenografiche.

L’ira dei cittadini

Come sarebbe potuto succedere in Italia, anche i cittadini statunitensi non hanno gradito la spesa pubblica. Sui social network ci sono moltissimi commenti che parlano di un acquisto inutile e di uno spreco di soldi.

Molti utenti, inoltre, hanno fatto notare come le due Challenger non abbiano la livrea della polizia (una pratica comunque consentita dalla legge americana). Solo i lampeggianti (inseriti anche nella presa d’aria sul cofano) identificano le Dodge e per questo motivo tanti pensano che le vetture possano essere usate come “trappole” per gli automobilisti. Del resto, come sottolineato dal post del dipartimento di polizia, le multe per eccesso di velocità sono aumentate del 290% rispetto al 2019...

Ford F-150 Police Responder 2021

C’è anche da dire che negli USA sono piuttosto comuni le supercar della polizia. Non è raro, infatti, imbattersi in Ford Mustang GT o Chevrolet Camaro.