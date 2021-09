Non sarebbe la prima volta che vecchi motori di automobili non più utilizzati vengono convertiti in elementi di arredo, ma questo V10 proveniente da una Dodge Viper del 2002 è stato trasformato in qualcosa di decisamente particolare.

Il propulsore americano ora può essere utilizzato come un braciere domestico e il bello è che le fiamme escono da tutti e dieci i cilindri.

C'è il pedale del gas

Questo oggetto è stato realizzato dall’azienda Alaris Invent di proprietà di John Cobb, artista attivo nella produzione di mobili personalizzati a tema automobilistico, che aveva l’obiettivo di realizzare un’opera dalle caratteristiche esclusive.

Ogni cilindro ha il proprio bruciatore e accenditore, ma per rimanere fedeli all'auto, tutti gli accenditori sono azionati da un'unica chiave situata a un'estremità del tavolo. Allo stesso modo tutti i bruciatori sono alimentati a propano da un unico pedale del gas che ha un aspetto molto simile a quello montato sulla Viper.

Attenzione ai dettagli

Molta attenzione è stata riservata all’estetica allo scopo di creare un prodotto finale decisamente sofisticato, come si nota dal contrasto voluto tra la tonalità nera del telaio e quella argento del motore.

Pistoni e bielle fungono da gambe e supporti del tavolo e per garantire la resistenza al calore le temperature sono state attentamente monitorate durante le fasi di progettazione e collaudo dell’oggetto.

Seduti comodi

Questo particolare elemento d’arredo viene venduto insieme a una coppia di sedili racing, oltre a una console che contiene il serbatoio del propano e dispone anche di portabicchieri integrati nel caso qualcuno volesse rilassarsi davanti al fuoco con una bevanda. Le sedute sono montate su supporti personalizzati che consentono di reclinarsi fino a 180 gradi.

Per realizzarlo sono stati necessari più di cinque mesi e una volta concluso è stato venduto nel giro di poco tempo ad un appassionato di Dodge Viper. Il creatore John Cobb ha aperto la possibilità di costruirne un altro a un prezzo di 11.500 dollari (9.710 euro al cambio attuale). Una cifra decisamente importante, per un oggetto che non si vede certo tutti i giorni.