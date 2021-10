La Bentley Bentayga non è solamente uno dei SUV più lussuosi al mondo, ma nella sua variante Speed, equipaggiata con il motore 6 litri W12 da 635 CV, garantisce prestazioni ai vertici della categoria.

Il modello in questione è stato scelto dalla Casa inglese per celebrare l’arte del balletto russo con un’edizione speciale, prodotta in soli sei esemplari dalla divisione Mulliner.

Modelli speciali per la Russia

Questa collezione sarà la prima di una serie di allestimenti del Russian Heritage Editions, un progetto annuale che vedrà Bentley creare versioni tematiche esclusive dei propri modelli appositamente per i clienti russi.

Tutti e sei gli esemplari sono ispirati a uno degli iconici movimenti del balletto russo attraverso una serie di dettagli realizzati a mano e presenta una verniciatura esterna specifica per questa versione, compresa una carrozzeria in tonalità bicolore nel caso di due esemplari della collezione.

Dettagli celebrativi

Dal punto di vista estetico la Bentayga si caratterizza per una serie di elementi inediti tra cui i gruppi ottici in finitura scura, le minigonne laterali in tinta con la carrozzeria, i paraurti anteriori e posteriori su misura, oltre a uno spoiler sul tetto di dimensioni maggiori.

Completano l'allestimento esterno il radiatore e la griglia frontale scuri, gli inediti cerchi in lega da 22" e le speciali luci di benvenuto a LED con logo Russian Heritage. All'interno i sedili sono rifiniti con particolari dedicati e cuciture a contrasto specifiche, tra cui le sagome di una ballerina che si esibisce presente sia al centro dei sedili, sia con intarsi sulla fascia anteriore in legno del lato passeggero.

Un progetto, quello di cui è protagonista la Bentayga Speed che secondo il responsabile di Bentley Russia, Christian Schlick, "è costruito sulla passione per la perfezione, che Bentley condivide con un'arte così grandiosa e sofisticata come il balletto". L'azienda ha comunicato che tutti i sei esemplari della collezione sono già stati assegnati e le consegne inizieranno a partire dalla fine dell'anno.