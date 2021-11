Da noi in Europa non è certo così famosa, ma la Ford 1949 rappresenta per la Casa dell'Ovale Blu e l'industria americana tutta un modello fondamentale, la prima auto nuova prodotta nel secondo dopoguerra e quella che risollevò le sorti di Ford uscita - come gli altri colossi di Detroit e non solo - con le ossa rotte dal conflitto mondiale.

Un modello soprannominato "Shoebox" (letteralmente "scatola da scarpe") con carrozzeria ponton e linee molto semplici, commercializzata in differenti tipologie: berlina, coupé, cabrio e giardinetta. Auto storica che ancora oggi si vede circolare per le strade americane, a volte con restauri perfettamente realizzati, a volte con tuning esagerati e altre volte con la ruggine a farla da padrona e meccanica tutt'altro che in salute.

Esattamente come il modello protagonista di un video del canale Barcroft Cars, trasformata in un qualcosa di estremamente originale.

Dalla Germania agli USA

Il progetto è iniziato quando John, appassionato di Sahuarita (Arizona) ha acquistato due veicoli destinati alla rottamazione: una Ford 1949, poi abbandonata in un giardino per 20 anni e una BMW Serie 3 (una 335i del 2008) uscita malconcia da un incidente ma con meccanica senza particolari danni. E da lì l'idea: perché non unire le 2 auto creando qualcosa di unico?

Ecco allora che la combinazione delle linee classiche della Ford e la moderna tecnologia BMW prende vita. Per farlo ci sono voluti 18 mesi di lavoro nei quali la carrozzeria della 1949 è stata tagliata e rattoppata per adattarsi al pianale della coupé tedesca, il motore è stato rivisto assieme alla meccanica. Il risultato è una Ford 1949 in versione hot rod, lunga 4,87 metri (12 cm in meno rispetto all'originale), peso di 1.496 kg, ruote da 20", passaruota allargati, diffusore posteriore per uno stile davvero unico.

Potenza sconosciuta

Del motore, il classico 3.0 6 cilindri in linea di BMW, non si sa molto: al di là del nuovo filtro - che fa bella mostra di se sbucando dal cofano - le informazioni rimangono avvolte dal mistero. Certo i 306 CV bastano e avanzano e anche se non suonano come un classico V8 made in USA, tra trazione posteriore e un centinaio di kg in meno rispetto alla Serie 3 coupé originale, di divertimento questa strana Ford 1949 ne può assicurare.